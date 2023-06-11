魏妙如男友捧玫瑰衝上台求婚！她傻問「要幹嘛」 浪漫現場全曝光
▲魏妙如（左）男友黃昺翔突然在演唱會上拿著玫瑰花衝上台，驚喜向魏妙如求婚。（圖／天賦音樂提供）
記者吳雨婕/綜合報導
2023-06-11 12:19:13
魏妙如昨（10）日晚在新加坡舉辦「安逸之所」個人演唱會，她細心安排歌單，透過創作與家鄉粉絲分享2020年來台Long Stay發生的點點滴滴，演唱會上也邀來15年好友NAT健豪擔任嘉賓。最令人意外的是，台灣音樂製作人兼男友黃昺翔在演唱會結束前，上台向魏妙如求婚，令全場又驚又喜，粉絲及家人朋友紛紛為兩人獻上祝福。
魏妙如特意以一首2013年的作品〈等待〉開場，接著唱到〈夢想的台北〉以及寫給嚴正嵐的〈最遠的旅行〉，分享自己10年的音樂旅程，從新加坡開始，來到台灣重新找到音樂上的專注力，積極學習幕後創作相關知識，短短三年間已交出12首創作給其他歌手，意外發現自己寫出的旋律和文字被其他音樂人喜歡的時候，也給自己帶來很大的成就感，讓她有信心在音樂這條路走下去。而她也以一段〈我要快樂〉、〈刻在我心底的名字〉、〈喜歡你〉3首曾在選秀節目中唱過的歌合成的組曲，感謝節目長達一年四個月的栽培，還特別送上兩首台語歌曲〈查某囡仔〉以及〈你講的話〉，分別給粉絲及爸媽，更在對爸媽傳達感謝之意時落下了淚水。 演唱會上也邀來好友NAT健豪擔任嘉賓，合唱兩人合作的全新單曲〈Don’t Need Your Sorry〉，妙如說到兩人相識超過15年，感情超級好，因此被很多人誤會是情侶，沒想到NAT在這時插話問說：「沒有可能嗎？」結果被魏妙如一句：「沒有可能！」直接打臉，魏妙如還進一步爆料NAT在唱歌的時候很愛拋媚眼，結果造成很多「Problem」，讓NAT超緊張，趕緊解釋自己只是習慣挑眉，絕對沒有發生什麼「Problem」。 ▲▼魏妙如（上圖左、下圖右）在演唱會上被男友黃昺翔求婚成功。（圖／天賦音樂提供）
原以為演唱會就此畫下句點，沒想到和魏妙如共同創辦「天賦音樂」的音樂製作人男友黃昺翔，捧著紅玫瑰花束上台，不知道他來意的魏妙如還傻問：「你要幹嘛！？」只見他拿出細心準備的大抄，內容是將20首魏妙如的歌名串起的告白文：「謝謝妳為了妳熱愛的音樂，展開了一場『偉大的旅行』，來到了你『夢想的台北』，讓我們的相遇成為我一生中『最美麗的時刻』！」而後繼續說道：「即使當你回到新加坡，我的心充滿『克拉夫拉的寂寞』，我也會『練習等待』，仍然『天天想你一遍』，在台灣『等你回來』！」用心準備的內容讓全場跟著魏妙如又笑又哭，最後黃昺翔單膝跪下，拿出訂婚戒指問魏妙如：「妳願意嫁給我嗎？」魏妙如輕輕點頭，全場觀眾都超級感動，兩人也在大家的鼓譟下親吻了臉頰，粉絲親友也紛紛獻上祝褔。