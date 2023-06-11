超重10％就停飛！中國海南航空控管空姐體重　挨轟辯稱「視覺好」

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另外針對體重超出5％但未滿10％者，則給予30天的自我減肥期限，並以1個星期為單位進行管控，一旦發現體重超過標準的10%立即停飛。對於那些體重已超過10%的空姐，在停飛的同時，還將由空服小組協助制定減重計劃，督促減重效果。
公開資料顯示，海南航空規定標準體重值要求區間為「身高cm減110」的90%至「身高cm減110」，例如身高165公分者，體重應控制在49.5公斤至55公斤之間。
海南航空在管控提示裡指出，制定這項規定的原因，是為「專業化形象是重要的直觀的職業形象」、「我們作為窗口單位，應是一道靚麗的名片」。有內部人士表示，這並不是針對空姐，而是對所有性別的乘務員的統一要求，意在倡導保持良好形象。
針對海南航空這項規定，中國民航相關人士直言，在中國業界屬於首創。有業界人士批評海南航空以「林黛玉式美學」審美標準剝奪空姐的工作權，絕對是歧視，更對空服員沒有一絲一毫尊重。
四川方策律師事務所律師郭剛表示，這項規定雖可視為企業自主範疇，但法律並未規定空服員體重，且新規須與工會、勞工代表協商與有共識後才能實施，若跳過這步驟，就毫無疑問是違法，一旦鬧上法院，對資方非常不利。
不少中國網友也在網路上議論紛紛，質疑海航到底是在選美還是選空姐，「空姐就是空中服務員，又不是選美，這種要求完全背離現實」、「能不能別折騰辛苦的空姐了，人家都不要求空乘穿一步裙和高跟鞋了，我們還在強迫空乘減重」。
不過除了海南航空以外，深圳航空、北部灣航空等航司近期發布的空服人員招聘中，也都對應聘人員給出了體重限制的要求。一名不願具名的業界人士指出，「即便沒有明文規定，大家也會保持自律，儘可能保持健康生活和良好的身材。」由於空服人員和飛行員在體檢時的指標要求較為嚴格，因此加強體重管理和健康管理，已是行業普遍的自我要求。