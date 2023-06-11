前駐菲律賓代表徐佩勇疑涉性騷　外交部說明處理情況

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外交部5月初即要求駐處調查並回報事發經過，但由於當事人因有顧慮，尚無申訴意願，除透過駐處持續提供申訴管道資訊及關心當事人身心狀況外，並依據當事人需求，提供相關心理輔導諮商及法律等必要協助。此外，外交部也主動電郵聯繫當事人，再次告知申訴程序及表達願意提供協助，但至今仍未獲當事人回應。
外交部再次強調，至為重視駐外館處發生疑似性騷擾事件，並積極嚴肅處理，今後除持續對當事人表達關心外，後續處理首重保護當事人的隱私，以及尊重當事人的個人意願。
外交部訂有性騷擾防治申訴及調查處理要點，並設置性騷擾申訴評議委員會，負責處理性騷擾申訴案件。外交部於接獲性騷擾事件申訴並確認受理3日內，將由外聘專家學者及外交部人員組成專案小組，針對申訴人、被申訴人、證人及相關人等分別進行訪談調查，並將調查結果送交性騷擾申評會評議，外交部考績委員會將作出懲處及其他適當處理。
本案倘未有當事人提起申訴，事涉外交人員風紀及公務紀律，外交部仍將嚴正處理，秉持勿枉勿縱精神，主動行政調查，亦將提交外交部考績會議處，以確保同仁有良好組織工作環境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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