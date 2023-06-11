名家論壇》方野／侯友宜對「漁電共生」有多無知！

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侯友宜的台南行程塞得滿滿滿，大學演講、參拜廟宇、七股光電、鄉親座談，處處可以看出對於選情低迷、民調落居老三的焦慮。侯友宜到七股光電案場，痛批「非核家園」政策，口口聲聲關心漁民，他說「看到有生產價值的農地、魚塭拿去種電，在七股看到看到滿滿光電板，破壞環境生態，也影響漁民生計，讓人痛心。」侯友宜為了搶深藍票，近來態度轉彎，從過去的反核到最近頻頻拋出「核能是選項」，但對能源配比毫無主張，連核廢料放哪裡都說不出具體地點。不懂也就算了，如果低調點倒也無妨，侯友宜對「漁電共生」完全不懂，卻大放厥詞、胡亂批評，請問誰放心把台灣交給這位「國政草包」領導？
以侯友宜提到的光電影響漁民生計一事來說，「漁電共生」案場是將養殖魚塭做複合式利用，除了建構太陽能板，原來魚塭仍必須做養殖使用，建置過程中雖然會暫時停養，建置完成後將持續恢復養殖。也就是說，漁電共生的本意是「共生」，就不會跟漁民搶食利益，而是創造多贏。但台南虱目魚價格上漲是事實，這又是怎麼一回事？主要原因在於，包括飼料、電價等原物料上漲、人力等成本提高，加上農業人口老化，年輕人不願意投入產業，缺工的問題日益嚴重，產業規模因此受到影響而減小，這些都是導致虱目魚漲價的原因。侯友宜不懂裝懂，把一些似是而非的概念胡亂套用，農漁電共生除了可讓土地可以多加利用外，增加效益又能提升產量，台灣能源轉型早已勢在必行，綠能科技發展必須接軌國際，必須嚴肅面對，而不是拿來作選舉的相罵本。
侯友宜民調直直落，新北市本命區失火，凝聚藍營無法突破，這或許是他過去7年以來，想都沒想過的事。回顧疫情時期，爆出2歲童「恩恩案」，侯友宜不斷以「尊重家屬心情」跳針方式，拒絕正面回應恩恩爸追求真相的訴求。這次幼兒園餵藥案從家長反應、檢舉到市府有反應，也是一拖再拖，更別說侯友宜直到事情蓋不住，引爆全台民眾怒火，才願意道歉。呼籲侯友宜暫停總統選舉，要嘛好好回防新北，要嘛辭掉新北市長，反正事情都是副市長劉和然在處理，否則這場「龍捲風」等級的幼兒園餵藥案，恐怕會為侯友宜的從政之路敲響喪鐘。
●作者：方野／資深媒體人
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