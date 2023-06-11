中市7期商圈　調整分流交管措施

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交通局長葉昭甫表示，7期商圈聚集多家大型百貨公司、餐廳，還有中台灣藝文重鎮的台中國家歌劇院、公園綠地，商業蓬勃發展，吸引很多民眾來消費、休閒，成為人流及車潮密集的地段，也引發交通壅塞情況，交通局經滾動檢討後，評估與其持續管制封堵，不如合理疏導，提供更順暢的道路品質。
葉昭甫指出，108年起陸續邀集警察局與當地里長多次討論研議，分階段實施取消「惠中路/市政北七路假日禁止左轉」、「惠中路/台灣大道路口假日禁止迴轉」等多項交通疏導措施，現在更進一步取消「市政北七路/惠中路」東行方向禁止左轉的措施，並仍維持現況假日禁止迴轉，預期可再度降低對周邊居民及通過車流的影響。
「交通局將透過指標導引方式，提前於環中路、河南路、朝富路等路口分流引導車輛」，葉昭甫說，已請百貨業者於台灣大道惠來路口及台灣大道惠中路口，設置等侯時間牌面及特約停車場導引方向，以達提前分流，避免車輛過於集中於台灣大道及惠中路，後續會進一步邀集相關單位研議停等車輛溢流至惠中路時的斷流機制。
葉昭甫強調，市府持續優化台中市交通，改善轄內各百貨商場周邊交通問題，其中位在7期的大遠百及新光三越，因鄰近台中市最重要的交通幹道台灣大道，交通局要求業者改善各項交通維持措施，如提高特約停車場折抵優惠、道路決策點設置剩餘車格資訊燈箱與等侯時間牌面、提供接駁車服務、鼓勵大眾運輸提供相關優惠等，所需運用的成本均由業者負擔，將外部成本內部化，業者拚經濟的同時，也要善盡交通維護責任，以維護用路人及市民的基本權利。
交通局表示，停車供給有限，百貨公司假日大量湧入該區域的車輛，勢必會造成停車不便與周邊道路服務水準降低，建議假日前往百貨公司附近的民眾，盡量搭乘市區公車前往，可免去塞車及停車不便的困擾，台中市民還能專享「雙十公車」優惠，使用綁定的電子票證可享10公里免費，超過10公里最多只收10元車資，搭乘公車往返，省時、省錢、環保又輕鬆。
交通局也提醒，開車前往7期百貨商圈消費的民眾，可將車輛停放於周邊特約停車場，包含惠來、新市政地下、市政公園地下停車場，再透過步行方式前往百貨商圈；另實施撤銷部分管制措施後，仍請用路人依照交通指揮人員指揮或號誌、標誌標線行駛，共同維護交通秩序與用路安全。