餵藥案侯友宜轟賴清德　卓冠廷反嗆：不坐鎮新北跑到外地選舉

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對此卓冠廷指出，副總統賴清德以醫師專業建議侯友宜及新北市府必須謹慎處理孩子後續的健康安全。結果人在南部跑選舉的侯友宜見笑轉生氣，開始一陣亂罵，但孩子跟家長的問題根本沒有被解決，這凸顯的就是侯市長掌握不了狀況又「心虛」。希望侯冷靜處理後續問題，不要再推責任給檢方。
卓冠廷認為，侯友宜到目前為止已經連四錯，第一錯就是5月中接獲通報後隔了半個月才執行入園檢驗，產生藥檢失去準確度的風險；第二錯就是說明不清、安置處理慢半拍，導致許多難以考證的小道消息流竄，造成更多恐慌；再來第三錯就是，事情已經延燒到全國家長都在擔憂，侯友宜卻在跑總統選舉，從5月中直到6月初沒有參加相關會議，露面的行程全是選舉行程，週末2天還南下跑選舉，根本嚴重失職。
卓冠廷表示，侯友宜已經連三錯，還一錯再錯，竟把問題怪罪檢調，還拿出威權心態要副總統介入指揮司法，更是離譜。侯友宜這種心態，只讓外界對新北市府的作為更加不滿，明明底下官員局處已經盡力在亡羊補牢，今天上午市府記者會也說明了檢驗數值定義、新北轄內藥品流量無異常、安置轉園狀況等等，沒想到侯友宜卻在媒體面前推諉卸責，質疑侯是否完全狀況外，連自己的局處正在做哪些補救都不知道，還替這些市府局處火上加油。
卓冠廷說，副總統賴清德以醫師專業提出，「孩子已經有戒斷的症狀，表示情形已經不是一二天，也不是只有一個小孩子的事情。在這種狀況之下，站在醫師的立場，非常希望新北市府一定要慎重照顧這些孩子」；也以過去擔任台南市長的經驗，建議侯當前處置應組專業人士醫療小組、指揮跨局處解決問題，小組至少要有小兒神經科醫師，兒少精神科醫師，還有其他必要領域的專業人員，而且要追蹤相當的時間，給予必要的治療或者是協助。
卓冠廷無奈說，侯友宜應該冷靜處理後續問題，盡力協助家長跟孩子順利安置，不在新北坐鎮指揮，跑到外地選舉，還把責任推給檢調，真的是令人傻眼。