吳宗憲這部電影「全台只賣3960元」！香港女神楊恭如助陣都沒用
綜藝天王吳宗憲，過去曾有段時間熱衷戲劇、電影演出，最廣為人知的就是導演朱延平的喜劇電影《狗蛋大兵》、《超級三等兵》，更創造出許多經典橋段。事實上，吳宗憲有部電影創下台灣影壇票房最慘紀錄，僅賣出3960元，即便找來當紅香港女神楊恭如都沒用，直到現在都很少有人提起。
記者詹鎰睿/綜合報導
台灣知名喜劇導演朱延平，為台灣國產電影貢獻許多，高達上百部作品，至今都在電視台不斷放送，成為許多台灣人心中回憶。不過，2004年執導的作品《人不是我殺的》（又名：妙探神威）卻創下大台北最低票房紀錄2280元，全台總票房3960元，換算成當時台灣電影票價，等於不到30人觀看，寫下台灣國片史上最慘紀錄。
由於《人不是我殺的》找來吳宗憲、柳翰雅（阿雅）、NONO、陳為民等多名「憲憲家族」藝人，還特別請到香港當紅女神楊恭如演出，並選在暑假期間上映，結果卻換來十分慘烈的票房成績，與另部作品《一石二鳥》一同成為台灣影壇的票房「爐主」。有趣的是，《一石二鳥》卻在中國大陸開出6000萬新台幣紅盤。
知名臉書粉專「雲爸的3c學園」日前就在臉書翻到《人不是我殺的》的DVD，並分享這段故事，意外造成網友熱烈迴響，大家紛紛驚呼，「這部我還真的沒看過」、「看過這部，看完超無言的」、「連第四台都沒看過這部才厲害」、「連盜版都找不到！好強。」