10萬元的蘋果Vision Pro實機體驗 YTR Tim哥：震撼到說不出話
▲蘋果開發者的大會WWDC23，公開傳聞許久的頭戴裝置「Vision Pro」，將其定調為全新的「空間運算」設備，從影片中可以感受滿滿的科技感。（圖／官方提供）
記者周淑萍/綜合報導
2023-06-11 14:21:31
蘋果上週舉辦開發者大會
WWDC23，會中出現了久違的「 One More Thing」，驚喜公開傳聞許久的頭戴裝置「 Vision Pro」，蘋果將其定調為全新的「空間運算」設備，全 3D 使用者介面，以使用者的眼睛、雙手與聲音來操控。從影片中可以感受滿滿的科技感。為台灣首批體驗者的 YouTuber Tim哥回應《 NOWnews今日新聞》表示：「震撼到說不出話！」不會有傳統的「 3D暈」，宛如是電影《一級玩家》的真實版。
Tim哥表示， Vision Pro使用之前會有個前置作業，需要掃描臉部以及左右耳的位置來提供空間音訊，機身上左邊按鈕可以拍下3D照片、影片，右後方的旋鈕用來調整鬆緊度，接著右邊的旋鈕按下後會開始進行眼球掃描，同時要做一個雙手推牆的動作即可完成，整套前置作業相當順暢，所花費的時間不到3分鐘。
而戴上去第一印象，
VIDEO Tim哥說宛如 iPhone浮到眼前，眼睛到哪App就會浮出來，手自然的放下，不需要特地舉起手，食指跟大拇指捏一下就可以執行該App。此外「全景照片」在 Vision Pro帶來更好的沈浸感體驗。3D影像的部分，根據他體驗心得為「栩栩如生」，就像是在你眼前般的震撼，可用來記錄下想永久保留的影像。瀏覽器的部分，順暢感超強，就像是手機有120Hz的滑動感。
完整體驗後，
Tim哥認為 Vision Pro不只是一款純粹娛樂的裝置，完整的整合蘋果生態鏈，且整合的效果非常好，以他體驗了35分鐘來說，沒有其他VR裝置的3D暈。至於「價格」，售價要突破10萬元台幣，他坦言：「第一代真的不便宜，甚至可以說是蠻貴的，但有12顆鏡頭、有兩顆處理器，還有瀏覽器，真的體驗過後不會覺得貴，甚至會非常喜歡這項裝置。」