餵藥案侯友宜轟賴清德「搞不清楚狀況」 王定宇：荒謬絕倫草包王
新北市長暨總統參選人侯友宜今（11）日上午前往雲林出席國民黨部懇託會時，對於幼兒園餵藥案，批評副總統賴清德「搞不清楚狀況」，更稱司法現在是政府的，拜託他們認真查清楚，「請賴清德交代你們的司法機關！」對此民進黨立委王定宇反嗆「荒謬絕倫的侯阿擠」，新北市府早就可以依據行政調查並要求警方追查毒品來源，來阻止更多幼童受害，而市府卻延宕22天，竟然還敢邀求賴清德處理「真的是甩鍋王」。
記者陳威叡／台北報導
侯友宜今日前往雲林出席國民黨部懇託會，對於副總統賴清德建議喊話稱應該要籌組醫療小組，侯友宜則反批賴清德「搞不清楚狀況」，更稱司法是現在政府的，並請賴清德交待檢方趕快釐清楚，勿枉勿縱，這才是最重要。
對此王定宇反嗆侯友宜是「荒謬絕倫的侯阿擠」，更是甩鍋王、草包王與蓋牌王，說明新北市府早就可以依據行政調查和要求新北警方，追查毒品來源和阻止更多幼童受害，但侯市府竟延宕22天，而自己的責任失職，現在竟然敢開記者會要求副總統賴清德處理，痛批「侯友宜真的是甩鍋王！」
此外王定宇說，侯友宜想選總統卻無知憲政體制，反問副總統可以交代檢方嗎？侯友宜以為台灣還在黨政不分嗎？侯友宜自證自己是草包王，如今又在學恩恩案，無法交代的事通通推給「偵查不公開」，可是侯友宜忘了自己是市長，行政調查是不受司法檢調限制的，自己延宕就用「偵查不公開」蓋牌，恩恩案如此，現在幼兒園餵毒亦如此，「侯友宜是蓋牌王！」