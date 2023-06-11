聖嬰現象是什麼？對台灣天氣影響「有這些」：颱風會變超強
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）經過數個月的觀測後，近日表示「聖嬰現象」又再次出現，不過「聖嬰現象」究竟是什麼呢？中央氣象局解釋，聖嬰現象主要是秘魯附近海域「海溫異常偏暖」及「洋流異常變化」，這樣的情況會由東太平洋往西太平洋綿延數千公里，影響範圍遍及整個赤道太平洋，對台灣來說，聖嬰年的冬季氣溫會偏暖，隔年春季容易出現春雨偏多的情形，隔年夏季氣溫也會偏暖，此外，對台灣附近的「颱風」更是有莫大影響。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，「聖嬰」一詞源自西班牙文「El Niño」，在原文中有「幼年基督」和「男孩」的雙重含意，最初是南美洲秘魯的漁民用來稱呼發生於聖誕節前後，秘魯及厄瓜多附近海域海溫異常偏暖及洋流異常變化的現象，後來科學研究發現，「聖嬰」影響範圍遍及整個赤道太平洋，也和大氣中的南方振盪在時間變化上有高度的相似性。
聖嬰不只是海溫會變化，更會影響到許多地區的天氣與氣候，於是科學家借用秘魯等地漁民的說法，把這種每隔數年（2至7年）發生在赤道東太平洋海水異常增溫、影響全球氣候的現象，通稱為「聖嬰」。以台灣而言，雖然不在聖嬰現象的主要顯著影響區域，但當有聖嬰事件發展時的冬季，台灣容易出現暖冬，隔年春季的「春雨」會偏多。
值得注意的是，在聖嬰發展年的夏季及秋季，西北太平洋颱風「生成位置」比正常年較偏向東南方，也就是颱風生成時，距離台灣與東亞陸地較遠，所以，颱風在洋面上的時間較長，接收較高海溫給予的熱能和水氣後，颱風強度就會偏強，今（2023）年的第2號颱風「瑪娃」就有這樣的趨勢，不過民眾也不用太過擔憂，颱風生成個數雖然可能偏多，但颱風路徑仍要視當下的環境而定。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則指出，目前長期的觀察來看，2023年末環境有可能轉為「弱聖嬰現象」，明年春天有小機率轉為「強聖嬰」的情況，若演變至此，台灣夏季會更熱、颱風生成範圍會更廣，在天氣預報上的不確定因素也會變多。不過整體來說，全球大氣環境反而會暫趨穩定，相較於反聖嬰年，異常極端的氣候將慢慢減少。