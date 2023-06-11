下匝道遇車流回堵怎麼辦？一堆人都做錯 慘收4000元罰單！正解曝
開車在高速公路、快速道路準備下交流道，卻因匝道車流回堵該怎麼辦？高雄一名貨車駕駛先前在台88快速道路，準備駛下鳳山交流道時因車潮眾多，整排車「往右靠」在路肩排隊等下交流道，未料卻收到「違規使用路肩」的4000元罰單，痛批「20年來都在路肩排隊」，要求警方示範塞車時如何下交流道。
記者徐銘穗/綜合報導
對此，警方回應，經確認達違規事實後依法舉發，表示若遇下匝道車流回堵嚴重，可選擇前進至下個交流道離開快速道路，但駕駛如有疑慮可提出申訴，若申訴成功可撤銷罰單。
當事車主在臉書「高雄 五甲大小事」貼出罰單照，發文控訴今年4月開貨車行經台88快速道路西向2.7公里處，準備跟著前方車流排隊下交流道時遭拍照檢舉，以「行駛快速道路違規使用路肩」為由開罰4000元。
「20年來幾乎每天下88交流道塞車都要排隊！」原PO指控，排隊等下交流道已20年，第一次排出罰單4000元，痛罵「政府有這麼缺錢嗎？」也痛批檢舉魔人是政府縱容。貼文一出引發網友熱議，網友補充「大寮那不是有電子布告要我們下鳳山的靠右排隊嗎」，不少人對警方開單都感到困惑。
由於台88快速道路，只有兩線道，也因此一遇上塞車，就會出現路肩大排長龍，針對民眾被開罰覺得沒道理，交通大隊警方表示，應該避開回堵狀況。高雄過埤派出所所長薛冠洲說：「若遇下匝道車流回堵嚴重，可選擇前進至下個交流道離開快速道路。」也就是說，要上雙線道的台88快速道路，盡量避開交通尖峰時刻，無可避免的話就是乖乖在主線道排隊，要不就是下一個交流道再離開，否則排在路肩就是違規行為，會被開罰。