性騷案連環爆！傳播學界師生發起連署　3大呼籲：不要沉默

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連署發起人、師大大傳所所長蔡如音表示，前天起透過大傳所粉絲專頁發出連署聲明貼文，已有師大、臺大、政大、陽交大、中正、輔大、銘傳、世新等約300位傳播相關系所師生、媒體相關從業人員及社會各界響應，且連署人數持續增加中，大家共同呼籲，現今性別多元的社會裡，每個人的身體自主與界線，都應被尊重與重視，在性別平等這條路上，沒有人是局外人。
連署也提出3點「不要沈默」的呼籲，首先是呼籲傳播影視、媒體、自媒體、藝文、音樂等行業的雇主及機構落實職場裡的性別平等，明確建立更友善的申訴機制，勿檢討受害人，並妥善宣導與保護申訴者，也因為傳播的知識與訓練為社會各專業領域所需，從政治、文化、藝術、公部門、到學術單位，從大機構到小團隊，從編制內到外包廠商等，這些不同型態的工作環境，需要形成具性別意識的陣線。
其次是呼籲傳播、媒體、資訊科技領域的大專院校工作者，將性平、職場安全議題與法規納入專業學習與討論，例如新聞、影視文化或創作、產業實習與實作等相關課程與研究。目前，已有學術研究關注記者及編輯室裡的職場性騷；從好萊塢到南韓，影視娛樂圈的 #MeToo 運動影響了無數幕前幕後的電影工作者，包含導演與明星。「我們反對各種形式的剝削，再好、再賣座的媒體或藝術內容，背後的互動與勞動也應朝平等的性別關係而努力」。
隨著斜槓、遠距工作、軟體的普及，性騷擾行為可能更為個人與私密化，因此，傳播教育場域需要積極的針對多樣的工作文化、權勢／權力／權利、個人邊界、批判數據等概念提供學習與對話的機會。
第3則是中央及行政主管機關，從國家通訊傳播委員會、勞動部、衛福部、文化部到數位發展部，都已針對性別平等積極立法或成立專案小組。今年年初，立法院通過數位性暴力相關四法修正草案，針對網路性騷擾、散佈性私密影像、散播威脅等行為要求網路平台業者移除影像或主管機關提供保護措施，但現行機制是否友善，足夠保護或能否運行正常可能是問題。
連署提到，特別是，視娛樂產業工作人員多屬非典型就業，高度倚賴人脈獲取工作機會，而在勞務外包的情形下，難以依據《性別平等工作法》符合目前規定，藉由課責雇主，完備申訴處理機制，因此，反性騷擾的規範必須呼應產業與專業屬性。
連署呼籲，各主管機關監督傳統媒體、影視文化產業、網路與資訊平台業者，確立性平申訴處理機制。同時喊話數位發展部在呼籲效能、安全、與治理的同時，不單納入數據與科技物質時代的性別正義，同時要有以數位性別平權為中心的作法。
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