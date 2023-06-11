加拿大信賴台灣之友會成立　僑領開車5小時到場力挺

加拿大信賴之友會（加東地區）台灣時間今（11）日凌晨於多倫多市舉行成立大會，由加拿大信賴之友會加東召集人洪秋月、陳銘鎬等僑領籌備，並邀請僑務委員林美玲、民進黨中執委許菡芸、立委劉世芳與林楚茵到場參加，現場超過百名加東地區僑領共同出席，有一名來自高雄僑領熱情更不畏路途遙遠，開了5個小時的車參與活動，大家共同為賴清德加油打氣，讓民進黨總統當選、國會過半。
記者陳威叡／台北報導
加拿大信賴之友會在加拿大時間周六下午於多倫多市舉行成立大會，由加拿大信賴之友會加東召集人洪秋月、共同召集人陳銘鎬、秘書長胡頌二等僑領籌備，並邀請僑務委員林美玲、民進黨中執委許菡芸、民進黨加拿大黨部主委王淑賢、青藤會長林清泰、多倫多台灣婦女會會長黃素琴、多倫多客家會會長徐紫彤、多倫多同鄉會副會長David Hu、多倫多台僑急難救助協會林正恩董事長等，暨超過百名加拿大東部地區僑領共同出席盛會。
此外現場也邀請立委劉世芳、林楚茵擔任信賴之友會總會授旗、授證代表外，大會為呼應主席賴清德向民主前輩致敬的心意，也特別表彰多倫多資深黨員林哲夫長期為民主的貢獻。
劉世芳致詞表示，這次選舉不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制的抉擇。在多倫多期間，她與多位僑領、僑青、留學生見面，大家都十分關心台灣未來何去何從。在與加拿大國會眾議院會晤時，眾人認為台灣已經是當前世界的關鍵字，因此2024要選出真正能代表台灣聲音，致力確保民主、和平、繁榮的總統參選人賴清德。
林楚茵致詞說，自己是台南女兒，無法接受國民黨總統參選人侯友宜稱「台南人沒目珠」、及民眾黨總統參選人柯文哲訪外時欠缺國際觀和專業態度的表現，請鄉親務必固票、催票、集中選票，還要記得回家投票。