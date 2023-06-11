被已婚攝影師喊「Baby」 方宥心神回鬧笑話：整張臉漲紅
方宥心、陳婉婷、范宸菲今（11）日出席大愛《早點回家》粉絲見面會，演藝圈掀Me too風暴，3位女演員也分享在職場如何保護自己，方宥心不喜歡與人肢體接觸，不曾遇到性騷擾，剛入行還因為不懂專業術語，以為已婚攝影師喊自己「Baby」，非常離譜的會錯意，鬧出大笑話。
記者羅凌筠/台北報導
方宥心和經紀人合作7年，第1次在車上收到入圍金鐘獎的消息時，經紀人興奮擁抱她，方宥心全身僵硬緊靠窗戶，只差沒有跳車，她笑說：「真的是2018年演音樂劇才開始習慣，我記得第1場在翼幕被抱，我整個人跟樹木一樣，演了60幾場，現在終於會主動抱人。」
方宥心笑說只有自己不小心騷擾到攝影師的經驗，剛開始拍戲時對術語不了解，有一次攝影師盯著她說：「Baby來。」方宥心緊張回：「Baby是我嗎？我要跟你去哪裡？」原來攝影師是在要最小型號的腳架「Baby腳」，方宥心在全場大笑下臉色漲紅，攝影師打趣解圍：「妳不要這樣，我結婚了。」
陳婉婷以前被劇組警告，有個工作人員是豬哥，果然在一場拍開車的戲時，工作人員藉故調整方向盤，逼近人在駕駛座的陳婉婷，范宸菲透露麥克風帶子會別在大腿，早期也遇過男性收音師幫忙別。3人這陣子看到相關的新聞，也去思考怎麼保護自己，「不能期待加害者改變，只能讓自己更強壯。」