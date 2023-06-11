新北幼兒園餵藥案　柯文哲：問題發生就趕快釐清不要怪來怪去

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對於侯友宜的說法，柯文哲表示，自己身為第三者看那個案子，檢調有分中央部分與地方部分，警察局還是地方首長在指揮，事情出現趕快去查；另外由於自己出身醫界所以他也了解，幼兒園老師所餵的物品是管制物品，不知道從哪裡取得，這要查清楚。
至於問題是在中央還是在地方?柯文哲表示，有問題趕快合起來解決，怪來怪去，這種事情發生了就把問題列出來趕快釐清。
至於侯友宜目前有幼兒園案在燒，另一方面又要選總統，會不會感覺當市長跟選總統很難兼顧?柯文哲表示，「我2019年嘗試了一下，後來就覺得不行」。台北市有250萬人，一下地震、火災，每天一定會有事情的，當時就覺得太困難了，當時有北流、北藝、大巨蛋，還有社宅再蓋，當時嘗試了一下就放棄了。
對於發言人徐千晴在臉書自爆也曾遭遇性騷擾案件，但柯文哲迅速處理；另一個案件、前黨工鍾棠芝出面指控柯文哲處理徐千晴跟鍾的方式不一樣。對此，柯文哲說，最理想還是不要發生，要建立一個比較好的職場環境，一旦發生就照SOP走，後來有發生就照程序走。至於另一個案件，主要是因為另外一個黨工的案子進入司法程序，還是基於保護當事人，空間職務上隔開，既然進入司法程序，就沒法在干涉。
而對於黨內爆出性騷擾案件，海選會不會擔心沒有人來參加，柯文哲表示不會，「民眾黨還是年輕人最佳的選擇」。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110