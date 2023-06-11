獨／士林夜市人潮回來了！百元雞排人龍滿到路口　達昔日巔峰七成

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士林公有市場內的遊戲攤商也是人潮滿滿，上月1日先被農委會喊禁止、當晚又髮夾彎修正喊不進了的撈金魚遊戲至少有4家，攤攤都擠滿的不少韓國小朋友與家長，他們對撈金魚、釣泰國蝦都相當有興趣。
在基河路上、靠近文林路口的知名碳烤雞排，儘管售價已經漲到一片100元，但仍十分受到歡迎，排隊人龍從攤口一路排到路口，目測至少有50人「在線等」。
事實上，根據交通部觀光局公布來台旅客資料，今年1月到3日來台旅客人數已破110萬人次，依國家別第一名是韓國的14萬8031人次、第二名是日本13萬6338人次，第三名則是香港有10萬2385人次。以往每月25日公布上月最新統計，但最新4月相關統計要到明（12）天才公布。
士林夜市觀光人潮真的回來了嗎？士林夜市國際觀光發展協會理事長賴信瑜接受《NOWnews今日新聞》電話訪問時表示，近來人潮的確變多了，夜市周五至六日的假日人潮，若與昔日榮景相比，約有回來六、七成。
不過，賴信瑜也坦言，「人潮不等於錢潮」，表示近來消費者到士林夜市多以吃東西、遊戲為主，士林夜市的「百貨區」生意最好的是屈臣氏，研判因與大眾消費習慣改變有關，「大家現在幾乎都上網買衣服、包包」，多數人進店面「只看不買」。
賴信瑜感嘆，士林夜市「百貨區」店租每月幾十萬元，不少房東見到人潮回流，已經醞釀要漲價，但「百貨區」買氣與人氣不成正比，大嘆只能繼續撐下去，「看熬到過年會不會好一點」。