江蕙封麥8年為張清芳破功！罕開口唱歌 感動落淚：原來沒忘記我
張清芳於台北小巨蛋舉辦「張清芳Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」，今（11）日是演唱會第二天。其中封麥8年的江蕙是今天張清芳演唱會的座上賓，與江蕙有好交情的張清芳，不僅說服江蕙打破封麥誓言，清唱了經典歌曲〈家後〉，還讓鮮少在歌手演唱會上開金口的江蕙，一口氣說了好多話，觀眾都報以熱烈尖叫與掌聲，讓江蕙感動到哽咽的表示：「原來大家都沒有忘記我。」
記者吳雨婕/台北報導
張清芳唱完〈月琴〉後，介紹來觀賞的藝人，包含林心如、霍建華、曾國城，以及封麥8年的「二姐」江蕙，張清芳開心的說：「包廂裡面還有一個很重要的人，你們猜是誰，江蕙！」張清芳刻意安排讓江蕙拿著麥克風說話，江蕙拿起麥克風後，以飛吻的方式向觀眾打招呼，張清芳不斷拱江蕙唱兩句，江蕙一開始還傲嬌的說：「幹嘛啦！」之後招架不住好友張清芳的要求，清唱了2句〈家後〉。
難得在螢光幕前露臉的江蕙，提到張清芳是一個很愛交朋友的人，「她很三八，但她的三八是讓大家開心的，是個開心果，心情不好跟她講，她會開導你，她真的是一個好朋友。」鮮少一開口就說這麼多話，而張清芳似乎沒有放棄讓江蕙重拾麥克風，觀眾的歡呼聲也不絕於耳，受到氣氛感染的江蕙也許是想起過去在舞台上的點滴，忍不住落淚道：「謝謝大家！妳叫我出來唱歌，我聽到這麼多掌聲，我有點感動，謝謝大家，所以呢，看妳在台上，曾經的我也在台上，有很多感觸。聽到大家的掌聲，原來大家都沒有忘記我。」
後來江蕙在張清芳不斷鼓舞下，再度清唱了2句〈家後〉，見好就收的她，隨即表示要把主場交還給張清芳，「不要佔用她太多時間，以前陳鎮川叫我開四面台我都不敢，我想說阿芳腿那麼短！」沒想到感性時間，馬上被江蕙的一句話中斷，惹得張清芳傻眼回嗆：「妳們把小巨蛋當我家客廳嗎？」江蕙立即稱讚：「妳今天很棒、很漂亮！」把舞台拉回台上的張清芳後，張清芳調皮地說：「難得嘛！搞她（江蕙）一下！」