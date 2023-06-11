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名家論壇》楊威利／海軍艦艇的妙用

▲美國鐘雲號驅逐艦於6月3日通過台灣海峽，神盾級驅逐艦為美軍現役主要的水面艦艇。（圖／翻攝自美國海軍）
▲美國鐘雲號驅逐艦於6月3日通過台灣海峽，神盾級驅逐艦為美軍現役主要的水面艦艇。（圖／翻攝自美國海軍）

文／楊威利

先說結論再論述

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※現階段軍艦分類漸趨模糊。

※大型軍艦戰場生存性或許越來越小，但可用彈性極大。

※歐美艦艇頻繁前來亞太。

新聞

國防部6月3日1850時發布新聞稿指出：美驅逐艦與加拿大護衛艦各乙艘，於今日航經台灣海峽由南向北行駛通過台灣海峽北駛，期間國軍全程掌握我周邊海空域相關動態，狀況均正常。

※現階段軍艦分類漸趨模糊。

國防部發布新聞稿後隨即引起軍事媒體圈的反彈，主要是過往台灣都慣用加拿大哈里法克斯級巡防艦，何以本次要用中國慣用的護衛艦？這種非難有其道理，因為哈里法克斯級英文為 Halifax Class Frigate，中文就是哈里法克斯巡防艦，該級軍艦滿載排水量達4770噸，為1988到1996年陸續下水服役的軍艦。

▲加拿大海軍哈里法克斯級巡防艦蒙特婁號經常參與盟軍海上演習。（圖／翻攝自美國海軍）
▲加拿大海軍哈里法克斯級巡防艦蒙特婁號經常參與盟軍海上演習。（圖／翻攝自美國海軍）
過往世界各國海軍以噸位與火力來區分艦艇級別，例如戰艦、巡洋艦、驅逐艦、巡防艦、護衛艦到巡邏艦等，但冷戰時期與後冷戰時期這種區分方式漸趨模糊，但可以肯定的是戰艦已經在1980年代後消失於海軍艦艇類別。目前各國尤其是美國，多半以驅逐艦當做主要艦艇，不過以美軍慣用的神盾級驅逐艦來說，這級艦艇的排水量直逼二戰時期的巡洋艦。

同樣的情況也發生在中國艦艇，例如055大驅，這型艦艇排水量直逼巡洋艦，用055巡洋艦稱呼也不為過，2022年被擊沉的俄羅斯巡洋艦莫斯克號，排水量為12500噸，稱萬噸大驅為巡洋艦也是可以的。

以哈里法克斯級軍艦來說，比排水量來說是哈里克斯驅逐艦，但這級軍艦所執行的任務為巡防艦，故一般以哈里法克斯級巡防艦稱謂，但總的來說絕對不是哈里法克斯級護衛艦。媒體之所以此吹毛求疵主要還是在慣用語不想被中國影響，例如航艦與航母的區別，電腦與計算機等。公部門若真有疑慮不妨先參看英文，再對比「軍語詞典」即可。

▲美國海軍莫比爾號近岸戰鬥艦五月參加新加坡海軍展與蘭卡威航空展。（圖／翻攝自AUSTAL）
▲美國海軍莫比爾號近岸戰鬥艦五月參加新加坡海軍展與蘭卡威航空展。（圖／翻攝自AUSTAL）
※大型軍艦戰場生存性或許越來越小，但可用彈性極大。

歐美艦艇頻繁駛入台灣海峽或周邊海域，許多中國媒體即刻反擊，大致是某型艦根本不是054或是055軍艦的對手，甚至連美軍航艦在周遭海域時也說，我們有東風21D與東風26飛彈等等。

就單一艦艇對比或是純軍事作戰來說，上述說法並無錯誤，但各國派遣艦艇前來軍事意義雖然不大，但象徵意義卻很強，直白地說就是實質傷害性不強但侮辱性極大，畢竟中國一再宣稱台灣是中國的一部分，但怎麼歐美國艦艇駛入相關海域也不見多大反應？最明顯的是美軍艦艇一再駛入南海島礁海域，亦不見中國海軍做多大反應。

最離奇的是這兩年有許多離奇的軍事新聞出爐亦不見中國反應，例如美艦逼近長江口，卻不見中國艦艇跟監等。這主要在於人類社會經過長年征戰，對陸戰與海戰已有一定規範，例如200浬經濟海域，12與24浬的領海與鄰接區等。一般來說海權比較強大的國家不會在意國際規範，因為軍艦的行駛範圍可以較大，但海權較弱的國家會因為（管不到）而主張比較大的管轄範圍。

各國艦艇會以各種理由通過台灣海峽與周邊海域，不過直白說這並不代表各國肯定支持台灣，因為各國各自有其盤算。透過近期許多艦艇的動態我們可以得知，原來大國海軍的艦艇是這樣子運用的。美軍近岸戰鬥艦莫比爾號（LCS 26），先前於5月初參加新加坡海軍展（IMDEX），於5月下旬參加蘭卡威航展（LIMA）的海上觀艦式。美國與加拿大海軍會用，中國也會，例如湛江號（165）驅逐艦參加蘭卡威航展艦艇觀艦式後，於6月初參加印尼舉辦的科莫多海上演習。

過往英國在18與19世紀所奠定的海權基礎，其相關的軍事/外交槓桿，軍艦的運用彈性與海上執勤的長時間特性，並未因武器系統的進步而改變，海軍艦艇依舊會對當地國造成極大的威脅，例如近幾個月已經常態化逼近台灣海域的中國艦艇，承平時期達4-5艘之多。這些艦艇平常打不得但台灣卻又得分兵伴航與戒護，真正發生海戰時，很可能台灣依靠陸基雄三飛彈護衛即可，畢竟莫斯科號巡洋艦被擊沉的案例帶給中台雙方極大的啟示。中國會說我們不是俄羅斯，但我方也可以說我們有比海王星號更強大的雄三飛彈。但無論如何，這一大批艦艇其實都會帶給海軍極大壓力，甚至部分士氣也會受到影響。這是大國運用海軍的奧妙，必要時還可以「召回」，不像射擊短程彈道飛彈那樣的「有去無回」。

※歐美艦艇頻繁前來亞太。

這些艦艇頻繁前往印太有許多激進的評論指出，這是21世紀的「八國聯軍」，但若從外交糾葛來看或許比較實際。美國自不用說，英國因香港議題而與中國有嫌隙，加拿大因有2名公民遭中國拘留與孟婉舟事件而結怨，其他國家如義大利等，主要是退出一帶一路等外交考量。
其他英法德等國主要是呼應美國的印太戰略，在美國「拉幫結派」的思考下，雙方互相幫蹭與合作，區區一艘或兩艘軍艦真的沒有甚麼軍事效果，但若跟著美國大戰略走，派遣一到兩艘軍艦來印太地區，但在商務與貿易上卻又與中國交好，似乎是歐洲國家最大的國家利益所在。


●作者：楊威利／資深軍事評論員

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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