楊繡惠自爆跑通告遭欺負怒喊「我永遠記得」！寇乃馨被點名回應了
58歲女星楊繡惠時常在臉書上抒發心情，敢言的風格備受讚賞，昨（10）日她突然提到過去跑通告被欺負的往事，直言「我永遠記住！」讓外界猜測是否在說女星曲艾玲及寇乃馨？對此，寇乃馨也針對此事回應：「誰能欺負誰？」
記者賴禹妡/綜合報導
楊繡惠昨日在臉書發文：「我永遠記住！我剛出來跑通告有誰欺負我，現在我茁壯了，她人呢？謝謝老天爺幫忙」，還強調自己是慢慢爬上來的，對此有網友留言猜測：「有，我知道《康熙來了》那2位來賓藝人對嗎？」楊繡惠則回應：「還有。」
事實上，《康熙來了》2005年某集主題為「活動女王」單元，製作單位邀請曲艾玲、寇乃馨、楊繡惠3人同台，節目尾聲到了叫賣喊價橋段，曲艾玲及寇乃馨都賣力表現，甚至一度擋到楊繡惠鏡頭，還建議楊繡惠叫賣可以走高雅路線，楊繡惠則回應：「要我裝高尚，要拉屎又不敢拉，那不是悶死了？」表情疑似不滿動怒。
根據《三立新聞網》報導，寇乃馨對此表示，18年前的節目可能是為了有趣的效果故意剪輯，但她和楊繡惠這些年來在節目或活動上相遇都很愉快，她也很尊重對方才華，根本不敢沒禮貌，也坦言每次上康熙都很緊張，光是在意節目上的表現都冷汗直流，「誰能欺負誰？」