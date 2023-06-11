新北幼兒園餵藥案 民進黨籲侯友宜「冷靜處理勿泛政治操作」
新北發生震驚社會的幼兒園餵藥案，副總統賴清德建議應籌組醫療小組，而新北市長侯友宜則反嗆「搞不清楚狀況」，更稱司法現在是政府的，拜託認真查清楚，請賴清德交代司法機關。對此民進黨今（11）日表示，賴以過去醫師專業和過去台南市長治理經驗，善意提醒並建議侯友宜及新北市府必須謹慎處理孩子後續的健康安全。希望侯冷靜處理後續問題，不要泛政治操作，相信政府也會持續支援協助。
記者陳威叡／台北報導
侯友宜今日前往雲林出席國民黨部懇託會，對於副總統賴清德建議喊話稱應該要籌組醫療小組，侯友宜則反批賴清德「搞不清楚狀況」，更稱司法是現在政府的，並請賴清德交待檢方趕快釐清楚，勿枉勿縱，這才是最重要。
對此民進黨轉述賴清德所言，提及「孩子已經有戒斷的症狀，表示情形已經不是一二天，也不是只有一個小孩子的事情。在這種狀況之下，站在醫師的立場，非常希望新北市府一定要慎重照顧這些孩子。」
林楚茵說，賴清德也以過去擔任台南市長的經驗，建議侯當前處置作為，應該要組一個專業人士醫療小組，跨局處解決問題，小組至少要有小兒神經科醫師，兒少精神科醫師，還有其他必要領域的專業人員，而且要追蹤相當的時間，給予必要的治療或者是協助。