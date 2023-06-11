新北幼兒園餵藥案風波！民進黨要求專案報告 侯友宜：尊重議會
新北市幼兒園餵藥案引發社會議論，民進黨要求國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜，應赴新北市議會進行專案報告。此外，中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣等人，也呼籲侯友宜應親自出席直球對決。對此，侯今（11）日受訪回應，一切尊重議會。但侯也喊話，檢方才是最重要角色，應盡快將事實釐清。
記者翁子竣／台北報導
幼兒園餵藥案延燒，侯友宜今赴雲林縣出席青農座談。他受訪時被問及，趙少康、江啟臣最近建議，應該到新北市議會直球對決，是否同意民進黨團要求？
侯友宜指出，一切尊重議會，他會不斷把實情了解後，跟大家進行說明；其中，最重要關鍵要回頭過來，到底真相是什麼？是誰用藥讓孩子們受傷？用藥是老師還是家長本身？抑或任何狀況，要把事實釐清。
侯友宜強調，檢方才是最重要關鍵角色，希望檢方把藥物來源講出來，藥物為何有這個成分？管制藥品有無出問題？中央在管制藥品方面，是否要說清楚藥物從何而來？也要搞清楚藥物為何有此成分，這才是重點。
侯友宜更重申，新北市政府第一時間接獲報案，從來沒有延誤，「請不要以訛傳訛，抹黑新北市沒積極處理」，檢察官也說新北市配合司法，全力配合調查，盼檢察官盡快給事實釐清。