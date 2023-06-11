猛烈梅雨「分兩輪轟炸」！1圖搞懂一週天氣 雨下最猛時間點出爐
「梅雨鋒面、低壓、西南風同時就位，多雨一週、兩輪雨勢即將開始」，天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明（12）日開始，台灣各地下雨的情形更加頻繁，第一輪降雨高峰期落在週二至週三中午前（6月13日至6月14日），第二波高峰期則是週四午後至週六（6月15日至6月17日），中央氣象局也表示，局部大雨或豪雨會在西半部出現，民眾上班上課或外出，務必攜帶雨具。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週二至週三中午前，低壓渦漩靠近並通過南部陸地，西南風增強加上梅雨滯留鋒面的雙重影響，全台灣全天都容易有雷陣雨，尤其中、南部有持續性大雨的機會，週三中午過後至週四中午前，由於低壓東移離開，鋒面稍微往巴士海峽南移，因此會有短暫的降雨空檔。
週四午後至下週日（6月18日）中午前，華南地區另一個低壓又會東移，配合西南風的增強，原本位於巴士海峽的鋒面，會再度被拉到台灣上空，各地雨勢再起，導致週五至週六成為下週第二輪的降雨高峰期，提醒民眾，因為中央山脈的地形，低壓渦旋走向將決定各地雨勢多寡，但實際狀況的不確定性大，必須密切觀察。
氣象局則提醒，下週日雖然鋒面逐漸遠離，但西南風增強，各地天氣仍不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨、降雨較為持續，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨。下下週一至下下週三（6月19日至6月21日），西南風影響下，水氣更為增加，西半部地區有陣雨或雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨，氣象局將持續觀測最新天氣動態。