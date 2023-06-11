Sandy產後1個月復工！親吐當媽「真實紀錄」 認了落淚身心俱疲
吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒）自生下小兒子「Mason小初一」之後，僅休息1個月就恢復工作。今（11）日Sandy就在IG寫下當媽媽後的真實心聲，並透露自己有身心俱疲，甚至出現落淚的狀況，讓粉絲們相當擔心，紛紛留言安慰。
記者詹鎰睿/綜合報導
Sandy發文表示，產後一個月的她已經復工，除了工作，生活上也多了很多瑣事，例如各方面的消毒以及反覆地確認行程等等，還有幾乎再也沒有單獨做一件事情的時刻，「敷臉的同時餵奶拍嗝、吃飯的同時安頓家中大小事。」
Sandy透露，她在過去這周的疲憊程度，幾乎是無法表情管理的節奏，收工回家還出現眼睛乾澀、身心俱疲的狀況，而在完成本周最後工作，並回家做完所有事情後，「整個人差不多真的要Q掉了。」
最後Sandy也忍不住在孩子的軟墊上發洩了一點淚水，歷經半夜睡睡醒醒的哄嬰模式後，天又亮了，「嗯，在結束沒來得及好好喘息的一週後，這是沒來得及好好休息的一晚。」
不過，Sandy強調自己不是抱怨，只是真實紀錄這一切，「如果不紀錄，我才可能很容易會在忙亂中誤以為自己有多委屈多可憐，甚至超級不划算地用情緒來面對我兒。」但Sandy認為這一切都是自己選擇的人生，「現在感受到的疲憊是真的，但這篇沒有記錄到的快樂融化時光也都是真的。」期許自己持續校正、調適中。