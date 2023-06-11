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巴比妥是什麼？加「苯」字差在嗎　藥師分析新北幼兒園被餵什麼藥

▲新北市幼兒園餵藥案延燒，累積已有21名家長報案，新北市府今公布8位幼童血液檢驗報告，發現他們血中都有微量的苯巴比妥。（圖／翻攝板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟臉書）
▲新北市幼兒園餵藥案延燒，累積已有21名家長報案，新北市府今公布8位幼童血液檢驗報告，發現他們血中都有微量的苯巴比妥。（圖／翻攝板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

新北市幼兒園餵藥案延燒，累積已有21名家長報案，新北市府今（11）開記者會，公布8位幼童血液檢驗報告，發現他們血中都有微量的苯巴比妥。究竟巴比妥、苯巴比妥是什麼？藥師洪正憲說，巴比妥酸鹽類其實包含多種藥物，涵蓋3、4級管制藥的許多成分，苯巴比妥屬於第4級，止咳藥、腸胃藥裡面都可能有這個成分。

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根據新北市公布委託土城醫院檢測的8位幼童血液檢驗報告，6名孩童血中「苯巴比妥」含量為3至3.5µg/ml（微克／毫升），1人為1.5至2µg/ml，1人是3.0至3.5µg/ml。至於家長希望能毛髮檢測，新北市副市長劉和然說，已媒合一家醫院先採樣，再送給檢察官檢驗。

▲針對板橋幼兒園涉餵毒案，新北市府召開記者會，副市長劉和然澄清昨晚的說明會是接到家長反映擔憂涉及隱私，因此緊急調為個別諮商。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.09）
▲至於家長希望能毛髮檢測，新北市副市長劉和然說，已媒合一家醫院先採樣，再送給檢察官檢驗。（資料圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.09）
究竟巴比妥、苯巴比妥是什麼？孩子到底被餵了什麼藥？彰濱秀傳醫院藥學部教學副組長洪正憲昨（10）在臉書說明，巴比妥酸鹽類（Barbiturates）其實是包含各種藥物的統稱，這類藥品涵蓋3級和4級管制藥的諸多成分，相關藥物有助於睡眠、減緩焦慮、防止癲癇發作，可作為麻醉藥。不過副作用大又有濫用風險，臨床上幾乎只用來抗癲癇和麻醉。

而苯巴比妥（Phenobarbital）就是巴比妥藥物的一種，屬於4級管制藥物，用於治療某些類型的癲癇，毒性相較其他巴比妥藥物低，某些情況下仍被使用，並非所有含苯巴比妥的藥物都受到管制。洪正憲說，含有苯巴比妥成分的複方製劑，每錠含60mg以下，且非以安眠、鎮靜為適應症者，不適用「管制藥品管理條例」列管，「止咳藥」、「腸胃藥」可能都有這種成分。

「目前看來，幼稚園被餵食的比較有可能是這個成分」。洪正憲進一步說明，單方的苯巴比妥已經鮮少使用，但止咳藥和腸胃藥的複方藥品項仍有很多，只是複方品項理論上無法達到很高的血中濃度。

至於管制藥品分級是什麼？洪正憲指出，依照藥物的習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性能分成4級，必須憑醫師開立的處方箋到藥局領藥，且藥局需要定期盤點這類藥物數量。特別是1級到3級的管制藥品，需要醫師另外開立管制藥品專用處方箋，患者也要出示身分證，並在處方箋上簽名才能領藥，藉此預防冒名代領，其管理更嚴格，也更加難以取得。

新北市府今開進度記者會，有媒體詢問除止咳藥、腸胃藥含苯巴比妥，還有什麼藥物也有苯巴比妥？新北衛生局簡任技正劉君豪說，有些感冒支氣管炎藥物的複方也有這樣的成分。

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