今日廣場》黃富榮／新北幼兒園餵藥案犯眾怒，下架侯友宜指日可待

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侯友宜身為新北市長，今天南下雲林跑行程、拼選舉，繼續做他總統夢。他在雲林談到最近鬧得沸沸揚揚的「幼兒園餵藥案」」，竟把矛頭對準了民進黨總統參選人賴清德，先是說賴「搞不清楚狀況」，緊接著喊話賴，「司法現在是政府的，你就拜託他們認真查清楚，請賴清德副總統交代你們的司法機關！」要賴對檢調施壓，趕快查清楚「藥物到底是學校的？還是家長的？」聽到這裡，讓人不禁懷疑，究竟新北市長是侯友宜還是賴清德？怎麼新北市的幼童被餵毒，新北市長沒有坐鎮新北、四處趴趴走，現在還要賴清德去施壓檢調來幫他解套？
「幼兒園餵藥案」會野火燎原，從頭到尾就是侯友宜一心想要吃案所造成。根據國民黨新北市議員劉美芳先前在議會質詢的說法，「有家長在4月就寫信到市長信箱、打1999專線向市府陳情」，直到6月新聞鬧大了，新北市政府才找來家長召開說明會，替所有學童作尿液檢驗，中間隔了這麼多時間，新北市府都在做什麼？侯友宜又在做什麼？是想比照恩恩案採「拖字訣」處理，想方設法把案子壓下去就沒事？
侯友宜搞錯了一件事，恩恩案雖然被新北市府用龐大的行政資源碾壓過去，並非船過水無痕，恩恩爸這一年多來為幼子討公道的身影，早已烙印在台灣人的心裡。這次新北市爆發幼兒集體遭餵有毒藥物，侯友宜逃避爭議的無能態度，喚起了民眾在恩恩案時的記憶，一而再再而三的有幼童在新北市受害，讓人忍無可忍，侯友宜現在的處境，可說是「業力引爆」。
侯友宜想把餵藥調查的責任推給檢察官，其實就是要推給民進黨，甚至要對家長潑髒水。那句「藥物到底是學校的？還是家長的？」已說明一切。侯友宜及新北市府試圖帶風向，把幼童染毒一事推給家長提供的藥物有問題，如果遭餵毒幼童只有1位，這招或許還能唬弄過去，現在被驗出體內含有三級毒品「苯巴比妥」的學童至少有8位，難不成這些家長都串通好，讓孩子一起服用有毒藥物？侯友宜一心想甩鍋，忽略了說法是否合理，看得出來這件案子已讓他亂了套。
另外，也要提醒侯友宜一件事，檢調不是政府的，「司法獨立」是最基本的民主素養，全世界民主國家的副總統，沒有人可以介入檢察官偵查中個案，侯友宜竟要賴清德指揮檢調辦案，完全凸顯他毫無民主常識及法治素養。侯友宜過去習慣當威權打手，碰到事情就撒資源、壓新聞，久而久之讓他覺得什麼都能用以上對下的方式處理，這種人如果當上了總統，真的不會走回威權國家的道路嗎？
侯友宜在雲林高喊「下架民進黨換我做！」不知道他哪來的自信有能力治國！這起「幼兒園餵藥案」如同照妖鏡，讓侯友宜現出無能的原形，一代「鐵血探長」被看破手腳後，「下架侯友宜」指日可待！
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