記得儲水！新北3區、北桃園明起停水　最長43小時

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台水公司指出，桃園介壽路三合一管遷工程包含桃園區介壽路管線臨遷工程、大湳廠高低壓電氣設備檢驗及龜山區萬壽路、復興三路、東舊路街等汰換管線連結等三項工程，三合一工程同步施工，以期縮短施工頻率，減少用戶不便。
台水公司說，在停水前完成設置67處臨時加水站，包括新北市33處、桃園市34處及調度16輛水車供民眾取水使用，另將成立應變小組並於大湳給水廠設置前進指揮所，督促管控施工進度及復水時程，復水時亦派員加強排水排氣作業，施工期間隨時與桃園市政府、新北市政府緊密聯繫，以期順利完成。
桃園市經濟發展局指出， 本次停水影響北桃園共約16.7萬戶，其中桃園區19個里及八德區16個里，停水9小時約8.2萬戶；龜山區23個里，停水39小時約6.9萬戶；蘆竹區7個里及龜山區5個里，停水43小時約1.6萬戶。為減少市民不便，桃園市府與台水公司合作，設置台水公司34處飲用水供水站，以供民眾就近取水，停水期間各供水站開放時間為6月12日8時至21時、6月13日8時至21時、6月14日8時至12時，民眾可至經發局官網停水專區點選「停水查詢」及「飲用水供水站」，查詢停水資訊及供水站地圖點位。
各地區詳細停復水時間以及臨時供水站資訊可上自台水公司停水公告系統官網查詢，後續如有其他用水問題，可撥打台水公司全國24小時免付費客服專線1910洽詢。
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