國際場合太常「放錯歌」　港府申請反送中歌曲《願榮光》 禁制令

我是廣告 請繼續往下閱讀
香港律政司本月初向高等法院申告，申請禁制令要求禁止「有意圖危害國家安全或故意令他人誤認者」在網路或任何平台播送歌曲《願榮光歸香港》，並稱這違反了《國歌條例》第7條，令他人誤會《願榮光歸香港》為香港國歌；香港律政司要求禁止以任何方式在網路上廣播、轉載、傳播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製《願榮光歸香港》，包括其曲調或歌詞或曲詞。
律政司也要求禁止被告協助、促使、導致、煽惑或教唆他人實施或參與上述行為，或者明知而授權、准許或容許他人實施或參與他人參與相關行為。
港府發言人表示，申請禁制令的目的，是制止任何人在意圖煽動他人分裂國家，或在具煽動意圖的情況下，傳播或表演《願榮光歸香港》等；或在具侮辱國歌意圖的情況下，將《願榮光歸香港》當為香港國歌傳播或表演等，以維護國家安全及國歌的尊嚴。
同時，在訴狀中香港律政司也附上了32條Youtube影音連結，包含不同語言版本的《願榮光歸香港》以及純音樂無人聲版本等等，要求法院下令禁止上述影片發布以及改編詞曲。
香港媒體《明報》指出，香港高等法院已指定法官陳嘉信審理該案件，預定6月12日下午2點30分開庭；《BBC中文網》則指出，香港當局曾指責谷歌（Google），在其平台上搜索「香港國歌」時，得到的結果包括這首抗議歌曲。
部分傾向靠近北京當局的中國、香港媒體形容這首歌是「港獨」之歌，Youtube影音畫面是「鼓吹和美化暴力」，可能「洗腦」年輕學生使香港走上一條與國家分離的「不歸路」；《BBC中文網》指出，若禁制令真的生效恐怕將使谷歌、臉書等美國科技公司陷入困境，成為香港控制網路內容與審查的重要案例。