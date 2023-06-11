胡瓜節目請到猛男秀！啦啦隊女神嗨搶搖滾區 「失控畫面」全都錄
胡瓜主持的長壽綜藝節目《綜藝大集合》本集來到桃園市，為了迎接炎熱的夏天，製作單位特別邀請「夏至猛男日」的壯碩猛男們來到現場，除了玩水消暑同樂之外，開場的猛男秀也讓現場女藝人們大飽眼福，場面幾乎失控。
記者詹鎰睿/綜合報導
面對眼前的猛男秀福利，女藝人們根本無心錄影，通通背對鏡頭，拿著椅子搶坐第一排搖滾區觀賞，有的人拿出紅包、有人拿水狂潑，如此失控地場面讓胡瓜趕緊吹哨制止，並笑虧說：「拿錢太物化，帶出場可以！」
不過，胡瓜輸人不輸陣，也跟著想要秀肌肉，結果換來全場女藝人們紛紛搖頭拒絕，就連阿翔都看不去，直接吐槽：「現在錄影不要鬧了！」接下來舞台接棒給女生們，要來挑戰遊戲「冒險渡河」，利用熱舞的方式將平台上水桶的水搖出，參賽觀眾來勢洶洶，有舞蹈老師及高中啦啦隊隊員，都是舞蹈實力堅強的狠角色。
看完觀眾們的比賽後，藝人組的舒子晨及蘿拉倍受刺激，主動應戰，遊戲一開始，舒子晨瞬間開啟瘋狂模式，拿出彩球在球場干擾敵隊球員的搞笑動作，胯下運彩球及三分線投籃，眼見舒子晨不計形象的表演，讓場外的觀眾和藝人們笑到不行，胡瓜更讚賞地說到：「舒子晨贏了啦！整場焦點都是她。」