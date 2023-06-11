中職／阪神日助威！兄弟9:3擊退樂天3連勝！戰績衝上第三
中信兄弟今（11）日在主場台中洲際棒球場遭遇樂天桃猿，兩隊火力放送，樂天4局上由廖健富一棒轟出3分砲逆轉，不過兄弟打線也在5局下發威，靠著張志豪、陳子豪「背靠背」全壘打開轟，加上隊長王威晨單場3安猛打賞發威，終場以9:3大勝樂天，三連戰橫掃猿隊，戰績也衝上第三名。
運動中心/綜合報導
兄弟開季戰績不佳，主帥林威助也在5月10日被撤換，改由「恰恰」彭政閔等新教練團帶領球隊，而兄弟全隊也在慢慢磨合後，戰績持續往上，近期3連勝，也讓兄弟衝上聯盟第三名。
中信兄弟此役推出德保拉先發，他主投7局失3分，被打9安打，3次三振，拿下本季第6勝。
樂天本土先發為黃子鵬，他首局就被王威晨、岳政華連續安打，加上陳子豪敲出滾地球，讓兄弟先馳得點，3局下張志豪選到保送，滿壘時又再度擠回1分。
樂天打線在4局上由朱育賢、藍寅倫安打攻佔一、三壘，廖健富轟出右外野3分砲，一棒逆轉。兄弟4局下由隊長王威晨擊出追平安打，兩隊比數回到原點。
兄弟5局下打線再度痛擊黃子鵬，陳子豪擊出右外野陽春砲後，張志豪也開轟，兩人「背靠背」連線發威，兄弟也把比數拉開，尤其7局下岳東華、江坤宇都連續安打，單局又追加4分，順利拿下勝利。