PLG／富邦主場丟水瓶球迷找到了！原來是台哥大總經理林之晨

港都盃全國舉重錦標賽落幕　東京奧運設備、頂尖規格辦比賽受好評

▲ 男子組團體第一名VERVE聯隊與教練陳士杰與選手合影。官方提供
▲ 男子組團體第一名VERVE聯隊與教練陳士杰與選手合影。官方提供

運動中心/綜合報導

2023年第一屆全國港都盃舉重錦標賽圓滿落幕，第二天賽程男女組共10個級別，甚至在男子73、89公斤級人數各為20人左右，超越全國青年盃、總統盃舉重賽事人數，盛況空前，賽後更有許多教練和選手直呼，「能否12月再辦一次，一年應該要辦兩場。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
鼓山高中舉重館為全國第一間舉重專用場館，佔地250平方，舉重器材設備（張孔）裁判系統、舉重比賽高台均為全國賽等級，也讓素人選手第一次感受到大比賽的張力。

中華民國舉重協會副秘書長吳銘通表示，「台灣舉重運動蓬勃發展，舉重素人人數不斷攀升，而坊間也舉辦許多比賽，但規模和等級都比較陽春。這次港都盃使用東京奧運的同款器材，也設有專業計時器，且在國際比賽規格的舉重高台上比賽，最重要的是能保障選手安全，讓比賽圓滿落幕。」

至於是否擴大賽事成一年兩場，吳銘通回應，「我們努力推廣舉重運動，無奈經費有限，本次很感謝第一銀行金援，還有駿群國際貿易、龍燁國際體育用品和金冠軍體育用品等公司贊助，比賽才能順利舉行，未來會先維持一年一場的規模。」

首屆港都盃舉重錦標賽成為素人一展身手的舞台，其中由前奧運國手陳士杰領軍的「VERVE聯隊」成為大贏家，拿下團體冠軍；「力技舉重」和「台南市大內舉重隊」則分居2、3名。

陳士杰在里約奧運後雙腳膝蓋動了清創手術，並清除骨刺，目前已經恢復約8成，雖然他已經離開國家隊，但他對於舉重的熱愛不滅，並在高雄經營專業的舉重訓練館「狂享舉」，並培養素人。

33歲的陳士杰雖已離開國家隊，但他仍不放棄國手夢，目前除了培養素人外，也在積極訓練，他說，現在用平常心看待比賽，但心中的「狂」並沒有熄滅，也許有一天仍會在國際賽場大顯身手。

「夢想與現實達成平衡」是陳士杰現階段的想法，他也期盼用專業技術培育舉重素人，讓他們稱霸全國，寫下人生新的里程碑。

▲ 梁育誠教練與選手團體合照。官方提供
▲ 梁育誠教練與選手團體合照。官方提供

港都盃舉重全國錦標賽盛大展開　前國手李浩然領素人奪佳績

打造全台最大素人舉重舞台　首屆港都盃全國舉重錦標賽明點燃戰火

舉重／不敵中國大陸好手　郭婞淳亞錦賽奪下3面銅牌

全中運／舉重新星三破全國、大會紀錄　黃宜甄靠唱歌紓壓

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀