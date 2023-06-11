港都盃全國舉重錦標賽落幕　東京奧運設備、頂尖規格辦比賽受好評

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中華民國舉重協會副秘書長吳銘通表示，「台灣舉重運動蓬勃發展，舉重素人人數不斷攀升，而坊間也舉辦許多比賽，但規模和等級都比較陽春。這次港都盃使用東京奧運的同款器材，也設有專業計時器，且在國際比賽規格的舉重高台上比賽，最重要的是能保障選手安全，讓比賽圓滿落幕。」
至於是否擴大賽事成一年兩場，吳銘通回應，「我們努力推廣舉重運動，無奈經費有限，本次很感謝第一銀行金援，還有駿群國際貿易、龍燁國際體育用品和金冠軍體育用品等公司贊助，比賽才能順利舉行，未來會先維持一年一場的規模。」
首屆港都盃舉重錦標賽成為素人一展身手的舞台，其中由前奧運國手陳士杰領軍的「VERVE聯隊」成為大贏家，拿下團體冠軍；「力技舉重」和「台南市大內舉重隊」則分居2、3名。
陳士杰在里約奧運後雙腳膝蓋動了清創手術，並清除骨刺，目前已經恢復約8成，雖然他已經離開國家隊，但他對於舉重的熱愛不滅，並在高雄經營專業的舉重訓練館「狂享舉」，並培養素人。
33歲的陳士杰雖已離開國家隊，但他仍不放棄國手夢，目前除了培養素人外，也在積極訓練，他說，現在用平常心看待比賽，但心中的「狂」並沒有熄滅，也許有一天仍會在國際賽場大顯身手。
「夢想與現實達成平衡」是陳士杰現階段的想法，他也期盼用專業技術培育舉重素人，讓他們稱霸全國，寫下人生新的里程碑。