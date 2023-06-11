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俄羅斯貨機遭押收！加拿大宣布「轉送烏克蘭」　俄使館：這是搶劫

▲加拿大總理杜魯道宣布將提供烏克蘭百億元的軍事補助外，扣押至今的俄羅斯貨機也將轉移給烏克蘭。一架An-124飛機從俄羅斯聖彼得堡機場起飛。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大總理杜魯道宣布將提供烏克蘭百億元的軍事補助外，扣押至今的俄羅斯貨機也將轉移給烏克蘭。一架An-124飛機從俄羅斯聖彼得堡機場起飛。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄烏戰爭開打以來，加拿大就宣佈了對俄羅斯的禁飛令，其中一架俄羅斯貨機為此從去年2月滯留加拿大至今。昨（10）現身烏克蘭首都基輔的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）除了宣布承諾提供相近新台幣百億元的軍事援助外還承諾將這艘貨機轉送給烏克蘭，並稱如此一來克宮就不會將其用來支援戰線。

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這架因為禁飛令遭加拿大政府扣押充公的An-124貨機屬於俄羅斯伏爾加第聶伯航空公司（Volga-Dnepr Airlines）所有，並於去年2月27日抵達多倫多皮爾遜國際機場。加拿大政府與美國在該機抵達的兩個小時後發表聲明，稱將對來自俄羅斯的航班關閉領空，該架飛機因此持續滯留至今。

加拿大交通部長艾誠致（Omar Alghabra）10日發表聲明表示，加拿大將採取一切必要行動向俄羅斯總統蒲亭施壓，證明克宮的侵略行為產生許多後果與代價，決定扣押沒收這架俄羅斯飛機就是一次證明。

這是加拿大政府在今年6月國會通過法案授權後，第一筆被扣押沒收的資產。人在基輔的杜魯道表示，他們已經開始進行將這筆資產轉移至烏克蘭的程序，「如此一來，俄羅斯就不會再使用它來支援戰爭了。」

為此，俄羅斯駐加拿大使館批評稱該貨機屬於私人企業，加拿大政府扣押該貨機屬違法行為，顯示加拿大毫無法治，這個行為有如公路搶劫。

這架飛機被扣押在機場後，機組人員先是被安排待在附近的飯店，之後順利飛回俄羅斯，該貨機上載運的是新冠病毒試劑，而自從停飛以來，該飛機與航空公司已經被收取超過50萬元的停機費。

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