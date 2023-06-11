抗衡中國一帶一路！日修訂「開發合作大綱」　外援計畫重視技術力

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《開發合作大綱》一般是10年修訂一次，上次修訂是在2015年，提早兩年修訂的行為被視為這凸顯了日本化被動為主動、積極解決應對中國日益崛起的擔憂與其他全球挑戰。在美中抗衡、俄烏戰爭局勢下，修訂大綱中提到如今國際秩序有著險峻的分裂風險，強調有必要加強對開發中國家的參與，日本將在「無經濟脅迫，也不損及發展中國家的獨立和發展」情況下與受援國合作。
日本在新大綱將開發中國家定位為「對等夥伴」，計畫強化供應鏈外也推動重要礦物資源的長遠開發，也希望發揮國內技術優勢，在受援國提出要求前主動提案，更好地應對受援國的需求。
這種「以援助代替賠償」的計畫最早在1945年開啟，到了1992年宮澤喜一內閣才制定了《開發合作大綱》，直到今年岸田文雄內閣修訂僅第四次。新大綱將該計畫定位為「日本外交的重要工具」，將與發展中國家共同應對糧食、海域安全、能源、供應鏈彈性與數位轉型等問題。
日本有意以「重質輕量」的方式展開政府開發援助，儘管在預算方面不如中國租借的大手筆預算，但期盼利用提供專業知識協助仰賴化石燃料的國家展開新能源政策與建設，或在數位科技領域培訓專業人才。
資金方面，相較中國一帶一路倡議在2019年挹注達1000億美元的高額投資，日本今年在政府開發援助撥出預算僅為5709億日圓（約近41億美元）。不過自2015年以來，這筆資金逐年增加，今年修訂後的大綱也強調，日本政府將與民營企業和民間組織合作，強調引入新資金的重要性。