影音／Djokovic法網男單封王！生涯23座大滿貫賽冠軍史上第一
塞爾維亞球王Novak Djokovic（喬科維奇）今（12）日在法國網球公開賽男單決賽，對上世界排名第4的挪威戰將Casper Ruud，結果Djokovic在這場比賽以7：6（7：1）、6：3、7：5贏球，不但拿下生涯第3座法網冠軍，更以生涯累計23座大滿貫冠軍，成為網壇史上第一人。
記者吳政紘/綜合報導
36歲的Djokovic在賽前就累積22座大滿貫賽冠軍，跟西班牙「蠻牛」Rafael Nadal並列史上最多冠，不過Rafael Nadal這次法網無法參加，他「紅土之王」的實力無法發揮，反而給了Novak Djokovic機會。
Djokovic一開賽時卻陷入亂流，頻頻出現非受迫性失誤，一度陷入4：5的落後，不過球王就是球王，不但逼入搶七，最後也以7:1拿下首盤。
第二盤開始，Djokovic只花了46分鐘就以6：3拿下，而他不疾不徐，順利展現出球王風範，第三盤Djokovic跟Casper Ruud互保發球局，但Djokovic破發成功，在最後連續逼出3個冠軍點，他也順利拿下冠軍，最後他躺在地上，慶祝自己的成就。
Djokovic也是當今男單球員，少見在四大公開賽都有三冠的球員，被喻為是「史上最強」球員，生涯10次澳網冠軍、3次法網、美國公開賽冠軍，還有7次溫網冠軍。