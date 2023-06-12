只有1天！美國必吃漢堡In-N-Out來台快閃 販售地點、時間一次看
In-N-Out Burger被許多人封為到美國西岸一定要吃到的美食之一，距離上次In-N-Out漢堡來台灣快閃，已是五年前，這次終於又敲敲地來台灣舉辦快閃，僅明（13）日一天，將推出包含招牌漢堡漢堡double double在內的3種口味，且採限量，11點開賣，售完為止。
記者葉盛耀/綜合報導
有別於大部分的速食，「In-N-Out」強調現點現做，甚至還能客製化，例如漢堡麵包要更脆一點，又或者多片番茄片等，加上價位不貴，因此成為遊客們到美國西岸一定要吃到的美食之一，據悉連名導演李安都愛吃，不少留學生回台以後，還經常思念起這平價美味。「In-N-Out」是美國各大漢堡排行榜常勝軍，目前在全美已擁有300間分店，1948年在加州創立，分店幾乎都遍布西岸，包含洛杉磯、舊金山、拉斯維加斯等城市，直到今年才終於願意往更東邊拓到田納西州。
這一次In-N-Out Burger依舊以「試水溫」的前提來台進行快閃，推出3款限定漢堡，包含最招牌的「多寶多堡漢堡(double double)」，以及「愛樂魔風味漢堡」與「普樂騰風味漢堡」，且僅有明天6月13日，於台北大直進行一日限定快閃活動，包下了原本的義式餐廳「Osteria by Angie」，據悉此次快閃活動採限量供應，看來想吃得早點去排隊了。