中正盃游泳錦標賽／神童何康婗入帳3金1銀　兩破大會紀錄。

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吳浚鋒早已經是台灣泳澶的傳奇，從乙組選手開始，到升上甲組，到如今還擁有50自、50蛙兩項全國紀錄，而且為了訓練，師大體育碩士班一個沒唸完再考上師大競技系碩士班，今年碩二正值要交出論文的忙錄時刻，今年2至4月每天還要做7、8個小時的實驗，但他依然堅持希望能游進杭州亞運。
「我相信我可以的！」今天50蛙是吳浚鋒的最後一次達標的機會，他上場前跟自己鼓勵了一下，然後縱身入水全力衝刺，最終他游出28秒44，成績更優於他在上個月全大運的28秒64，但無奈與亞運標27秒91還是有0.53秒差距。
「身為運動員最重要就是要盡全力！」雖然確定無緣杭州亞運，吳浚鋒淡淡的說：「這已經是我這兩年最佳的成績，我可以說我已經盡力了，相對於東京奧運沒達標，確實讓我度過一段低潮期，我很感謝我的美國教練和朋友們，他們都很支持我不應該放掉學業，也因為學業，我過去的訓練從一同游8、9場(1場約1.5到2小時)，到現在的每周6場，但雖然訓練量減少，我還是依然維持每天到泳池訓練的習慣，其實根本沒有人在督促我，但我總是覺得身為運動員就要去盡力做到好。」
相對於吳浚鋒，今年剛進台灣師大體育博士班的黃渼茜就幸運多，她在首日100公尺自由式以57秒04打敗徐安的57秒37，拿到亞運400混接的亞運參賽資格，今她在50蝶也以27秒34摘金，黃渼茜對於能不能去杭州亞運也抱著「隨緣」的心情，她說：「因為博一課業比較繁重，但又因為疫情大賽都擠到今年，接下來我平均每個月就有超過一個以上大賽要比，所以，我對亞運能不能參加抱持比較平和的態度，但如今拿到了就會努力去訓練，但跟課業上的衝突可能要再跟師長討論看嬰該如何解決才行。」
中正盃今出現2項破大會紀錄的成績都跟小4神童何康婗有關，只不過因感冒導致今在200自屈居亞軍，但她隨後在50蛙以37秒15打破大會紀錄37秒28；接著她跟同期的好友泳伴包括陳品言、許凱棣和侯妤蓁共組「小美人魚」隊參加200公尺自由式接力，結果「小美人魚」隊以2分05秒65打破大會紀2分06秒97，何康婗今進帳3金1銀，累計個人已有7金1銀。
中正盃泳賽今在池畔激戰，體育署長鄭世忠更是到場觀戰並送來好禮，署長說：「游泳本來就是兩大重點項目，過去舉辦國際賽體育署、協會和縣市政府各負擔1/3，但現在為鼓勵協會多舉辦國際賽事，體育署已經在研擬補助加碼，補助最上限有可能到6成，同時體育署也會協助相關企業，例如像台灣運彩等等來配合贊助國際賽事，同時未來門票收入也會留做協會使用，也鼓勵泳協未來可以多多舉辦國際泳賽，讓台灣泳壇可以有更多與國外選手共同競爭的機會。」