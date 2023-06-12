5縣市「豪大雨特報」！大坨水氣衝進台灣　雨彈恐狂炸10天　

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彭啟明表示，由於「低壓帶配合西南季風北上」，雲林以南的降雨從今天早上就開始，局部雨勢都不小，高雄與屏東地區一早累積雨量已達60至70毫米，而低壓帶接近台灣，形成滯留鋒面，今天中南部面對強西南季風影響，陣雨或雷雨機會大，部分地區可能有較大雨勢及短時強降雨。
氣象局說明，週二至週三（6月13日至6月14日）滯留鋒面影響，中南部降雨時間較長，鋒面帶上中尺度低壓發展，容易影響中南部地區造成較顯著降雨，需特別留意短延時強降雨等較劇烈天氣，週四（6月15日）鋒面南移至巴士海峽，南部、花東仍有局部陣雨或雷雨，其它各地降雨有些許空檔。
彭啟明提及，儘管本週四有短暫的降雨空檔，但最新預報顯示，空檔有變短暫的趨勢，由於鋒面快速北抬，週四到週六（6月17日）西半部普遍有陣雨或雷雨，中南部可能有大雨至豪雨，下週日（6月18日），鋒面移至長江流域，降雨趨緩，但在西南風環境下，中南部迎風面可能有短暫陣雨或雷雨，配合熱力作用，局部較大雨勢機會偏高。
氣象局提醒，下週一至下週三（6月19日至6月21日），台灣又會受到西南風持續帶來暖濕空氣影響，各地天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨，降雨規模增大，降雨範圍、強度需視西南風調整而定，氣象局將持續觀察。