梅雨滯留鋒在台灣逛街！「這5天」小心暴雨致災：今天只是前菜
本週台灣受到「梅雨鋒面、低壓、西南風」3個天氣系統影響，各地的降雨將變得更明顯，有別於上週多是「午後雷陣雨」的情況，本週各地整天都有雨勢發生的可能，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，今天起至週三（6月12日至6月14日），各地都要小心豪雨，而週四至下週一（6月15日至6月19日），連續5天更要小心「劇烈天氣」及連日的大量降雨致災，降雨更加明顯。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今日「梅雨滯留鋒」在北部海面，且西南風輸送的水氣多，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流旺盛，降雨範圍會擴大、雨勢增強，要注意小範圍的「劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間強降雨，請民眾留意中央氣象局大雨及豪雨報，今日各地氣溫為，北部攝氏23至30度，中部攝氏24至33度，南部攝氏24至33度，東部攝氏22至33度。
吳德榮提及，明日「滯留鋒」南移經台灣上空，加上「西南氣流」的配合，各地請慎防「劇烈天氣」及豪雨發生。週三「滯留鋒」會南移至台灣南端，中南仍有明顯降雨，其它地區降雨則相對減緩，但仍不穩定。而週三過後的降雨又是另一波極大的考驗。
吳德榮強調，週四起至週六（6月17日），「滯留鋒」北返經台灣上空，搭配「西南氣流」「梅雨旺盛期」的型態恢復，下週日至下週一（6月18日至6月19日），「滯留鋒」北移至北部海面，台灣仍受「西南氣流」影響，整體來說，週四至下週一的雨勢可能更大，應持續注意「劇烈天氣」及連日的大量降雨致災。