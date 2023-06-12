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謝長廷赴早稻田大學校演講　指出台灣維持和平2大要因

▲駐日代表謝長廷赴早稻田大學演講。（圖／謝長廷臉書）
▲駐日代表謝長廷赴早稻田大學演講。（圖／謝長廷臉書）

中央社

（中央社記者楊明珠東京11日專電）駐日代表謝長廷10日接受日本早稻田大學校友組成的「日台稻門會」邀請，在該大學演講。他指出，台灣能否維持和平的兩大要因是國防力與嚇阻力，以及國際社會的團結力。

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謝長廷10日應「日台稻門會」之邀在早稻田大學以「台日關係與展望」為題演講，前來聆聽者除了該會的成員外，還有很多早稻田大學的師生，會場座無虛席。5日台灣民眾黨主席、也是該黨2024年總統大選候選人柯文哲也在同地演講，形成一週之內兩位台灣政要在同場演講的罕見情形。

謝長廷一開始說，早稻田大學是台灣留學生最多的大學，也是平成時代（1989年平成元年）以來，首相出身最多的大學。因為他這次不是總統參選人，比較沒有辦法講有關國家大政策的話題。

談到台日關係，他指出，從地理上來看，台日互為鄰國，距離非常近；從歷史上來看，日本曾統治台灣50年，台日共同擁有這50年歷史。台日雖無邦交，但這歷史的「羈絆」所發展出的民間關係極為密切。他認為，台日民間關係最特別的就是「善的循環」。發生天災或面臨困難時，台日主動相助，形成善的循環。

譬如311大地震、花蓮地震、高雄氣爆等，台日互相支援，派救援隊、捐善款等。當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐全球之際，台灣提供醫療用防護衣、台灣製口罩200萬片等給日本。2021年，台灣缺乏疫苗時，日本6次捐贈總計420萬劑疫苗給台灣，對台灣而言可說是及時雨，台灣官民都非常感激。

他說，這樣的「善的循環」是友情的最高境界，也是世界和平的最高境界，堪稱世界模範。

有關台灣如何才能維持和平的問題，謝長廷指出由兩個原因決定。一是台灣的國防力與嚇阻力。這是台灣的責任，也是台灣著力的重點。譬如說，台灣向美國購買武力，延長兵役等，展現自己國家自己救的意志。

另個一原因是國際社會的團結力。台灣並不要求他國為台灣而戰，但國際社會反對變更現狀，表明發動制裁的意志等，將形成嚇阻力，有助於和平的維持。

他說：「台日是和平共同體，台灣有事就是日本有事、世界有事。反之，日本有事或世界有事就是台灣有事。台灣是印度太平洋地區的一員，希望與日美等理念相近的民主國家合作，守護台灣海峽的和平穩定，為世界繁榮與發展做出貢獻。」

在問答時間，有日本聽眾問，相較於1996年台海飛彈危機，目前中國對台灣的軍事壓力更大，但台灣民眾似乎異常冷靜，這是否與美國對台灣承諾更為明確有關？

謝長廷回應說，台灣民眾因職業、個性和背景等因素，看待台灣有事的態度也不太一樣。

他認為，1996年飛彈危機發生時，有很多台灣人賣掉房地產移民海外，但後來台灣經濟成長、房價高漲，這些人都受到大的損失。包括70年代台灣退出聯合國、台美斷交，很多台灣人移民海外，但上述3次逃出海外的台灣人都賠大錢。

他表示，台灣人看起來很冷靜，除了對政府有信任感之外，大家都很清楚，現在在野黨和中國都在喊戰爭，聲稱如果照著執政黨的做法將立刻引來戰爭，但他認為這是為了影響選情，才有的說法。台灣人雖然有些缺點，但腦袋絕對不差，大家都知道這是為了選舉，所以目前看來沒什麼影響。

他認為，反而應該讓中國人知道，中國年輕人多為獨生子女，如果發生戰爭，共軍也可能落跑。

演講會後，謝長廷接受媒體採訪時，被問及前陣子柯文哲在東京日本外國特派員協會（FCCJ）演講時指台灣人民憂患意識太少，原因之一是政府可能為了選票考量，刻意壓低憂患意識。

對此，謝長廷表示，執政黨不能煽動不安，全世界皆如此，但台灣是民主國家，很多消息有國會監督，都是透明的，政府不會刻意封鎖消息。

他還說，台灣選舉的結果，全世界都關心。這是一個選擇的問題，現在很多人和國家都想要介入，有很多假消息。他認為，也許有人說台灣人民愛財、怕死等有一些缺點，但沒人說台灣人笨。台灣人看得很清楚，哪些是有策略性的假消息或言論，應該都很清楚，會做很好的選擇。（編輯：陳承功）1120612

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