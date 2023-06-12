威力彩今晚衝5.5億！4星座、4生肖「財富密碼」公開　下注吉時曝

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太陽與水星進入到雙子座的本命宮，顯示雙子座好運不斷，然而太陽籠罩元辰宮位，6月12號偏財運勢還不錯，可藉由太陽的能量多穿金色的衣服，或者多吃黃色的食物，譬如：玉米、燕麥、地瓜、南瓜等。能讓財運大加分。
📌第3名：雙魚座
雙魚座受到土星跟海王星雙雙進入本命宮，然而土星為大地之母，因此建議在下注前，可冥想大地與稻穗，或者多吃根莖類的食物，譬如：胡蘿蔔、竹筍、馬鈴薯、芋頭、山藥等。能夠提升中獎機率。
📌第2名：獅子座
獅子座受到火星進入本命宮，加上太陽與水星進入到人際關係的宮位，因此建議6月12號下注的時候，可以找朋友、特別是風象星座（天秤座、雙子座、水瓶座）的朋友來幫你買彩券，就可以提升你的中獎機率，若你沒有這些朋友就自己購買吧！
📌第1名：金牛座
金牛座的朋友受到木星與天王星進入到本命宮，然而木星有放大的能量，天王星有突發驚喜的能量，然而木星是距離太陽第5近的行星，而木星外觀很像奶油的顏色，因此下注前可以吃奶油類的食物，或喝5口牛奶，再去下注說不定會中到大獎。
此外，小孟老師也分享，財運旺的生肖有屬虎、龍、狗、馬，而財神方位為正東方，下注吉時為上午11點到下午2點、下午3點到4點，以及晚上6點到7點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。