只有1天！美國必吃漢堡In-N-Out來台快閃　販售地點、時間一次看

澀谷車站的忠犬小八　等的是人還是烤雞腿？

▲ 忠犬小八是日本歷史上最具有傳奇色彩的忠犬。（圖／翻攝自新華網）
▲ 忠犬小八是日本歷史上最具有傳奇色彩的忠犬。（圖／翻攝自新華網）

國際中心／謝佩蓁綜合報導

東京澀谷車站旁的全向十字路口是有名的路口多、人多、車多，每當交通頂尖時刻，綠燈一閃，各街口湧向對街的人潮所構成的壯觀形象，不僅成為日本繁榮的重要象徵，更是觀光客爭相拍攝的景點。然而在車站前廣場的一隅，還有個讓外國觀光客必訪的景點，那就是忠犬八公（忠犬小八）的銅製雕像。小八因為對主人忠心耿耿的故事太賺人熱淚，兩度被世人做成銅像放在廣場弔念，事蹟還一度被搬到大螢幕前。現在小八更擔任澀谷區觀光諮詢處的代言人，周邊飯店與商家常以牠為賣點，做成招牌與不少周邊商品來吸引人潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲忠犬小八在主人上野英三郎教授過世後，持續至澀谷車站等待他下班。（圖／翻攝自維基百科）
▲忠犬小八在主人上野英三郎教授過世後，持續至澀谷車站等待他下班。（圖／翻攝自維基百科）
原本的小八只是一隻普通的秋田犬，出生於1923年11月10日的秋田縣二井田村。當時擔任東京帝大農學部的上野英三郎教授很喜歡小狗，即使家裡已經有兩隻狗了，還是決定收養僅出生55天的牠，並且取名為「八」（HACHI）。小八半歲時，開始每天早上跟著上野教授到澀谷車站搭車，之後再到處悠晃，直到下午五點上野教授下班，再一起回家。就這樣過了一年多，1925年5月21日，上野教授在一場教授會議中，因為腦溢血而猝逝。事發之後，小八連續三天站在澀谷車站裡上野教授放置衣物的置物櫃前不吃不喝。雖然輾轉被幾位飼主領養，但是牠仍會每天到澀谷車站等上野教授下班。在車站周邊閒晃的小八，因此經常被往返的旅客與小孩欺負。

1932年，日本犬保存會的會長齋藤弘吉知道小八的故事後大受感動，向朝日新聞投稿，以「惹人憐愛的老狗故事」為題，讓世人理解小八的生命故事。小八頓時成為日本的知名「忠犬」，牠的故事被寫進小學教科書，廣為流傳。1934年4月知名雕塑家安藤照製作的小八銅像在澀谷車站前揭幕，當時13歲的小八還有參加揭幕儀式呢！一年後，小八被發現死在車站附近，人們還為牠舉辦盛大的告別式，並將牠葬在離澀谷車站只有三公里遠的青山靈園，上野教授的墓旁。小八的皮毛被製作成標本，存放在東京上野國立科學博物館。

不過，小八的銅像也是命運多舛。1941年，二次世界大戰時，因為軍國政府頒布金屬回收令，金屬類的物品都要被丟入熔爐做成重工業的材料，小八的銅像自然不能倖免於難。在經過眾人與官方多年交涉無果下，1944年銅像終於在披掛國旗的「出陣式」中為國捐軀，成為火車頭零件的一部分。諷刺的是那一天剛好就是日本宣佈投降的前一天。其實戰敗一直都有徵兆，當執政者連這種可以凝聚國人情感的銅像也要成為戰爭的犧牲品時，這場仗就註定要失敗了！終戰後，日本人對小八的思念沒有因而停止。1948年，眾人再度興起重建小八銅像的聲浪。由於原雕塑家安藤照已在東京大空襲中罹難，這項任務就由他的兒子安藤士接手，做成了小八雕像二代。2015年，也就是小八死後八十年，東京大學農學部直接設置了小八撲向上野教授的模樣，象徵他們終於再度重逢的意向，也算是填補了人們對這段悲劇的遺憾。

▲忠犬小八死後葬在上野教授的墓旁邊。（圖／翻攝自維基百科）
▲忠犬小八死後葬在上野教授的墓旁邊。（圖／翻攝自維基百科）
不過也有報導指出，小八之所以每天到車站報到，是因為有個小販每天都會餵他一隻烤雞腿，和原本淒美的版本截然不同！有狗專家指出，很顯然上野教授採取的是放養方式，才會讓小八到處遊晃。如果小八既有的模式和制約已經無法改變，那麼接手的飼主，就應該給予更大的關愛與照顧，用其他更大的吸引力來轉移去車站的念頭。不過，也許小八等的是香噴噴的烤雞腿，以及跟小販和周邊店家的情誼吧！這樣一想，其實小八過得挺幸福的呢！

當過演員還跟美國人結婚！泰國最叛逆公主

被譽為泰國最想擁抱女星　新生代大勢女演員

菲律賓富豪出身首富家庭　愛女29歲病逝

泰國女星Mew喜嫁百億富商　揭秘現況生活

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀