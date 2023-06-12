澀谷車站的忠犬小八　等的是人還是烤雞腿？

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1932年，日本犬保存會的會長齋藤弘吉知道小八的故事後大受感動，向朝日新聞投稿，以「惹人憐愛的老狗故事」為題，讓世人理解小八的生命故事。小八頓時成為日本的知名「忠犬」，牠的故事被寫進小學教科書，廣為流傳。1934年4月知名雕塑家安藤照製作的小八銅像在澀谷車站前揭幕，當時13歲的小八還有參加揭幕儀式呢！一年後，小八被發現死在車站附近，人們還為牠舉辦盛大的告別式，並將牠葬在離澀谷車站只有三公里遠的青山靈園，上野教授的墓旁。小八的皮毛被製作成標本，存放在東京上野國立科學博物館。
不過，小八的銅像也是命運多舛。1941年，二次世界大戰時，因為軍國政府頒布金屬回收令，金屬類的物品都要被丟入熔爐做成重工業的材料，小八的銅像自然不能倖免於難。在經過眾人與官方多年交涉無果下，1944年銅像終於在披掛國旗的「出陣式」中為國捐軀，成為火車頭零件的一部分。諷刺的是那一天剛好就是日本宣佈投降的前一天。其實戰敗一直都有徵兆，當執政者連這種可以凝聚國人情感的銅像也要成為戰爭的犧牲品時，這場仗就註定要失敗了！終戰後，日本人對小八的思念沒有因而停止。1948年，眾人再度興起重建小八銅像的聲浪。由於原雕塑家安藤照已在東京大空襲中罹難，這項任務就由他的兒子安藤士接手，做成了小八雕像二代。2015年，也就是小八死後八十年，東京大學農學部直接設置了小八撲向上野教授的模樣，象徵他們終於再度重逢的意向，也算是填補了人們對這段悲劇的遺憾。
不過也有報導指出，小八之所以每天到車站報到，是因為有個小販每天都會餵他一隻烤雞腿，和原本淒美的版本截然不同！有狗專家指出，很顯然上野教授採取的是放養方式，才會讓小八到處遊晃。如果小八既有的模式和制約已經無法改變，那麼接手的飼主，就應該給予更大的關愛與照顧，用其他更大的吸引力來轉移去車站的念頭。不過，也許小八等的是香噴噴的烤雞腿，以及跟小販和周邊店家的情誼吧！這樣一想，其實小八過得挺幸福的呢！