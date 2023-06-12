經營權變天！新光金早盤股價爆量一度飆超過6% 台新金漲逾1%
新光金控經營權變天，由大股東洪士琪結合台新金控董事長吳東亮部分吳家勢力，在董事改選中拿下10席，即取得2/3絕對多數，並由台新人馬曾任台新金總經理、彰化銀行董事長的陳淮舟出任新光金董事長，新光金創辦人吳東進次女吳欣儒則在閃電請辭，傳新人選最快本周明朗。不過，在市場對改革派入主新光金有所期待之下，新光金今（12）日股價也上演慶祝行情，一度爆量飆漲逾6%，衝上9.5元突破前波高點，而台新金則小漲逾1%，市場預期，新光金有望朝收復票面10元前進。
記者顏真真／台北報導
新光金經營權之爭，在上周五（6月9日）終於落幕，如市場預期由改革派拿下經營權，而且還是拿下8席董事及2席獨立董事，可說是大獲全勝。新任董事也在當日傍晚隨即召開董事會，選出新任董事長，由前台新金總經理、前彰銀董事長陳淮舟出任新光金董事長，但原本市場預期會留任的吳欣儒，卻在改選完晚間閃電請辭新光金總經理，目前也傳出改革派已有屬意人選，可能是原本出任董事長呼聲高的前保險局長、凱基證券前董事長魏寶生或是前兆豐金副總經理、同時兼掌兆豐投顧董事長、曾任兆豐產險董事長多年的林瑞雲，預計最快本周明朗化。
其實，對於吳欣儒辭去新光金總座，市場也不感意外，主要是改革派已取得2/3董事席次，經營掌握絕對實權，吳欣儒再續任總經理，能發揮的空間有限，加上改革派未來能否讓新光金浴火重生目前仍未知數，未來經營績效是好是壞，吳欣儒也不用一併承擔責任，責任歸屬也較易分清。
新光金今日股價也上演慶祝行情，上周五股價收在8.96元，今日一開盤就漲近3%，以9.22元開出，不久更衝上9.5元，上漲逾6%，成交量也在20分鐘就爆出11萬張的交易量。不過，相較台股大盤從萬4一路走到將近萬7，漲幅逾2成，新光金今年以來漲幅僅6.8%。
至於結合大股東洪士琪拿下新光金經營權的台新金，今日股價相對小漲，以19.15元、上漲0.1元開出，盤中最高來到19.3元，上漲1.31%，目前19.25元震盪整理。不過，台新金股價今年來已從15.1元漲到盤中最高19.3元，漲幅近3成。