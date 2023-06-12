快訊／金曲歌王黃連煜被控訴酒後性侵女大生 本人發聲了：非事實
62歲金曲客語歌王黃連煜8日被一名女子發文影射對她性侵害，「我當時已經喝醉了，沒有力氣反抗，只有滿滿的錯愕，然後接下來的事情我記不清了」，黃連煜今（12）日稍早在臉書發律師聲明嚴正否認，「其指控並非事實，已嚴重傷害黃先生名譽」，不排除採取法律行動。
記者楊穎軒／綜合報導
黃連煜透過律師表示，控訴被性侵害的當事人臉書帳號沒有真實姓名，僅稱是自己作夢即影射被黃連煜侵犯，「乃屬無端指控，性侵一節絕非事實」，強調黃連煜支持性侵受害者權益，痛恨有心人士在這一波MeToo風暴操作假議題，惡意中傷他人，希望各界不要再以訛傳訛，爆料者及網友謹慎發言，否則將訴諸司法捍衛自身名譽。
疑似女網友在臉書PO文，聲稱國中時仰慕某金曲獎男歌手用母語創作音樂，傳訊息給對方後建立起師生關係，上大學後，21歲的她去年有一天到男歌手工作室，男方喝酒後突然對她伸出狼爪，女網友事後自省「也許我也有許多不成熟不理智的地方，我懷疑這件事的真實性，我懷疑這一切都是假的」、「我們的距離太近了，是我父母都這麼尊重喜愛一位音樂人，我是要怎麼面對？」
※【NOWnews 今日新聞
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