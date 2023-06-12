高雄24小時累計雨量破百毫米 陳其邁：這週調綠燈應沒問題
高雄市從昨（11）日晚就開始降雨，截至今（12）日上午8時為止，已有多個行政區24小時累積雨量超過100毫米，陳其邁除提醒民眾留意外。也針對水情表示，從今天的雨勢來看，在這周調整為綠燈應是沒有問題，如雨勢能持續往山區移動，預估這週還是會有一些豪雨特報，西南氣流也持續的在擴大，這對於紓解旱象非常有幫助。
記者郭凱杰／高雄報導
今天高雄下起豪雨，其中三民區133毫米，其次是鼓山區124毫米、旗津區117毫米，市長陳其邁一大早就提醒市民，今天高雄市有局部大雨或豪雨，注意雷擊、強陣風、溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。市府水情中心三級開設應變，提醒民眾留意。
陳其邁也希望雨下對地方，然後能夠紓解高雄旱象，希望今天的雨可以再分散一點，下得平均一點，不要有災情，希望大家能夠平安，當然我們也會做好準備
另外，高雄前鎮區明孝里里長林浤澤在臉書貼文，指和義街、和祥街水淹到小腿肚，呼籲里民非必要勿外出，外出要小心安全。
另外，仁武、鼓山、梓官區達淹水二級警戒，市府水情中心今三級開設，仁武區後勁溪排水八涳橋水位達淹水一級警戒，寶珠溝排水鳳山區建國路二段與建國路二段192巷路口、鳳山區文化路、三民區水源路與九如一路口等水位達淹水二級警戒。
今天高雄市區主要降雨情形影響區域包括鹽埕、鼓山、新興、左營、楠梓、橋頭、梓官、彌陀、永安、岡山、楠梓、彌陀、三民、鳥松、仁武、大社、燕巢一帶。