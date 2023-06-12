12星座本周運勢／金牛財運爆發　雙子、雙魚脫單機率高

我是廣告 請繼續往下閱讀
本周運勢重點，沒有壓力。
卸下那些多餘的、原本的，工作上有機會辭職或換跑道，這樣對你來說相對比較輕鬆，感情上單身的會保持距離，有伴的注意分手問題。
🟡金牛座（4/20~5/20）
本周運勢重點，剛好。
你的機會來的剛剛好，工作上有新工作銜接，另外意外的財運不錯，感情上單身者有新桃花。
🟡雙子座（5/21~6/21）
本周運勢重點，桃花運大開。
最近有好運勢來一波，工作上有機會穩定，或挑到喜歡的工作，感情上單身的脫單機率很高。
🟡巨蟹座（6/22~7/22）
本周運勢重點，低落。最近是有些失利的時候，工作上休息一下再重新開始，感情上最近容易吵架、分手。
🟡獅子座（7/23~8/22）
本周運勢重點，請勿靠近。
最近的心情生人勿近，工作上對於新工作、邀約有拒絕的可能，感情上最近會關閉交友圈、社交。
🟡處女座（8/23~9/23）
本周運勢重點，有回報。
本周有合理的回饋，工作上想辭職的有機會被留職，創業者會有機會，感情上有對象的對方會主動一點，有伴者對方也會多主動一點。
🟡天秤座（9/24~10/23）
本周運勢重點，吃喝玩樂。
本周是沒有壓力的一週，工作上人際魅力大開，順風順水，感情上偏玩樂居多。
🟡天蠍座（10/24~11/22）
本周運勢重點，躲起來。
最近是在沉澱身心靈的時候，工作上容易有新工作、被挖角，感情上暫時不開放。
🟡射手座（11/23~12/21）
本周運勢重點，被寵愛。
本周容易成為新寵兒，工作上錄取機率高，長官緣好，或就是獨厚你，感情上對方就是對你很好。
🟡摩羯座（12/22~1/20）
本周運勢重點，機會上門。
這周的運勢有利於你，工作上就是容易被選中、被看見，感情上最近低調、被動的你有人追。
🟡水瓶座（1/21~2/18）
本周運勢重點，新機會。
最近的桃花、機會很多，工作上有好機會，但你比較被動，感情上單身者有桃花。
🟡雙魚座（2/18~3/20）
本周運勢重點，桃花運、人際魅力齊開。
最近是好運到的時候，工作上無往不利，感情上容易有追求者，脫單機會高。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。