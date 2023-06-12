2025非核家園政策真會鬆綁嗎？王美花：大方向不變
副總統賴清德日前提及規畫讓已停機的核電機組做為緊急使用，不僅如此，經濟部長王美花日前也在節目上表示，緊急狀況下核電「是可以被討論的」，遭外界質疑民進黨「2025年非核家園目標」是否鬆綁？對此，王美花今（12）日再度發表回應，說明「如何使用核電」需要有社會的共識與討論，不過目前「2025年非核家園」大方向並未改變。
記者鄭妤安／台北報導
近日核電議題甚囂塵上，產官學界紛紛發表呼籲政府檢討能源政策的言論。台積電董事長劉德音於股東會上表示，政府認為電是夠的，「我們只能相信」，不過建議政府應重新檢討綠電政策；國民黨總統參選人、新北市長侯友宜指出，台灣絕對不能缺電，在乾淨能源方面，核能絕對是選項之一；民眾黨總統參選人柯文哲昨（11）日也直言「如果要台積電，恐怕就要核電。」
針對各界對於核電議題的討論，賴清德日前在與台大學生交流時指出，相關單位已有規劃，會將已停機的核能機組維持緊急使用的情況，以備不時之需。王美花日前也在節目上表示，緊急狀況下核電「是可以被討論的」，遭外界質疑民進黨「2025年非核家園目標」是否大轉彎？
對此，王美花今日上午出席「3GPP全體會員大會開幕式」，會後接受媒體聯訪時，再度針對核電相關議題回應，她表示，在討論的過程當中，目前「方向」仍然不變，在用盡各種力氣之下，「如何使用核電」需要有社會的共識與討論，不過目前「2025年非核家園」大方向並未改變。