2022年疫情衝擊　中國結婚率降至37年新低幾乎腰斬

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同時這也是自2013年達到1346.9萬對的最高峰後，結婚人數連續9年下降，且這9年來中國結婚對數下降高達49.3%，可說是腰斬。
報導指出，中國結婚人數快速下降的原因包括婚育年齡推遲、適婚人數減少、思想觀念變化、2022年則再加上疫情影響等多個方面。
其中針對結婚年齡不斷延後，據人口普查年鑑，2020年全中國平均初婚年齡28.67歲，較2010年的平均初婚年齡24.89歲增加了3.78歲。
2022年1月20日，國家衛生健康委回答記者提問時稱，1990後及2000後的新生代，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。
一位畢業於大連交通大學的李小姐說，碩士同學大部分都是1989、1990年或1991年出生，現在30多歲了，但還有好多沒結婚。
人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整分析，當前年輕人的婚育觀念發生了很大變化，單身、不婚、不育有逐漸增多的趨勢。
董玉整說，如今很多人不太想結婚，因素包括：現實生活中婚姻的穩定性，影響了年輕人對婚姻的嚮往，很多人不再把結婚生育當成人生的必修課；還有，現實生活中結婚成本的上升，也會影響年輕人對結婚的選擇。
結婚人數大幅減少，對中國未來出生率特別是一孩出生率產生重大影響，中國2021年，一孩出生數量為468.3萬人，已首次跌破500萬大關，將衝擊社會及勞動市場。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120612