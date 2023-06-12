NBA總冠軍賽／金塊G5封王戰必拿下　馬龍教練：我們將和人性對抗

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對此Malone表示，「任何系列賽進入到收尾階段，我最擔心的是要和人性對抗。當你以3:1領先時，大多數球隊都會放鬆，他們想當然地認為自己將贏得這場比賽。」他稱自己已經告訴團隊，熱火下一戰將打得非常絕望，「他們對於勝利很渴望，所以我們必須更渴望」。
不過Malone認為球隊會用正確的態度去面對這一場，因為他們在對灰狼的第5戰、太陽的第6戰和湖人的第4戰都已經做到過了。明晚在主場，這支球隊一定會充分利用這次的機會。
「熱火在第4場比賽後傳達出來的信息是，每個人都在大喊『再贏一場』。 嘿，讓我們明天晚上贏下第一節吧，一步一步來，如果你打好每一回合，在比賽48分鐘結束時，你將有機會完成想做的事。」
近鄉情怯，有些球隊在面對賽點時，反而會打得綁手綁腳，但Malone不認為現在金塊有壓力，他們只是得把握好機會罷了。「我們不應該想著：還有3場比賽的機會能來終結邁阿密。當你開始這樣想時，你就會讓自己陷入困境」。
「所以這就是為什麼我說，明天的比賽我們要以1:3落後的心態來打。 這對我們來說是一場必須要贏的賽事。」Malone總結道，「如果我們的球員能帶著這種心態上場，我們就能讓自己處於一個很好的位置。」
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