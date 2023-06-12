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NBA總冠軍賽／金塊G5封王戰必拿下　馬龍教練：我們將和人性對抗

▲丹佛金塊總教練Michael Malone在受訪時稱，系列賽在收尾階段會很難打，因為必須和人性抗爭。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊總教練Michael Malone在受訪時稱，系列賽在收尾階段會很難打，因為必須和人性抗爭。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊在總冠軍賽以3:1聽牌，他們只需要再拿下一場勝利，就將捧起隊史的第一座冠軍獎盃。對此總教練Michael Malone（馬龍）有話想說，他認為現在還不到放鬆的時候，系列賽越是在收尾階段，就越是在和人性在對抗。

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在主場輸掉第二戰之後，金塊做到了他們要加強防守的諾言，更加強調溝通、球員們更加緊密地聯繫在一起，所以他們現在才能取得3:1的領先。不過比賽並沒有結束，他們仍然必須努力贏下最後一場戰鬥。

對此Malone表示，「任何系列賽進入到收尾階段，我最擔心的是要和人性對抗。當你以3:1領先時，大多數球隊都會放鬆，他們想當然地認為自己將贏得這場比賽。」他稱自己已經告訴團隊，熱火下一戰將打得非常絕望，「他們對於勝利很渴望，所以我們必須更渴望」。

不過Malone認為球隊會用正確的態度去面對這一場，因為他們在對灰狼的第5戰、太陽的第6戰和湖人的第4戰都已經做到過了。明晚在主場，這支球隊一定會充分利用這次的機會。

「熱火在第4場比賽後傳達出來的信息是，每個人都在大喊『再贏一場』。 嘿，讓我們明天晚上贏下第一節吧，一步一步來，如果你打好每一回合，在比賽48分鐘結束時，你將有機會完成想做的事。」

近鄉情怯，有些球隊在面對賽點時，反而會打得綁手綁腳，但Malone不認為現在金塊有壓力，他們只是得把握好機會罷了。「我們不應該想著：還有3場比賽的機會能來終結邁阿密。當你開始這樣想時，你就會讓自己陷入困境」。

「所以這就是為什麼我說，明天的比賽我們要以1:3落後的心態來打。 這對我們來說是一場必須要贏的賽事。」Malone總結道，「如果我們的球員能帶著這種心態上場，我們就能讓自己處於一個很好的位置。」

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