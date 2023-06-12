防孩子遭不當餵藥　盧秀燕宣佈啟動安心專案4措施

新北市幼兒園涉嫌餵食巴比妥案件持續延燒，台中市長盧秀燕今宣佈，為達有效預防，台中市自上周啟動預防性的「守護幼童安心專案」4大措施，除了主動出擊檢核稽查，若家長懷疑孩子遭到不當用藥，也可打市府專線電話0800-770885尋求協助。多位議員要求教育局督促各園所訂定用藥SOP，避免老師和家長無所適從。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府的「守護幼童安心專案」4大措施，包括1.針對新北餵藥案幼兒園在台中的2家連鎖幼兒園，進行安心用藥情形檢核；2.每星期針對其他公私立幼兒園進行12次預防性稽查，了解幼兒園用藥是否落實法治、機制的要求；3.全面稽查提供管制用藥的醫療院所，了解藥品流向是否符合規定；4.若家長覺得孩子可能遭到不當用藥，可打0800-770885專線尋求協助。
教育局長蔣偉民補充，台中市有804家幼兒園所，未來的定期稽查，用藥安全將列為重點項目。衛生局長曾梓展指出，台中市的醫療院所，有2418家申請管制藥品，其中236家醫療院所申請管制巴比妥。
盧秀燕說，孩子們成長過程難免會生病、家長託藥園方若符合規定，當然沒問題，但為了預防性擴大保護，必須更加嚴謹。媒體詢問，是否覺得該案調查速度太慢？盧秀燕表示，檢調已進行追查，自己尊重檢調不發表評論。
台中市議員陳淑華、陳雅惠等人質詢時，主張幼兒園應該建置用藥SOP，讓園方和家長取得一致辦法，蔣偉民答詢時表示，目前各幼兒園已自行訂定用藥辦法。但陳淑華認為，在新北餵藥風波之前，大部份家長並不清楚該辦法，教育局必須要求各園所，透過聯絡簿等方式主動告知家長。