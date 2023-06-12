新北幼兒園餵藥案 陳建仁籲侯友宜：勇於負責、積極處理
新北發生震驚社會的幼兒園餵藥案，國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜昨日嗆副總統賴清德「搞不清楚狀況」，更稱司法現在是政府的，拜託認真查清楚。對此行政院長陳建仁今（12）日受訪表示，台灣是法治國家，要尊重司法調查獨立性，也提及有很多家長對於新北市府處理狀況有所疑慮和不解，希望侯友宜能夠勇於負責、積極處理，讓新北的孩子都能夠平安快樂成長。
記者陳威叡／台北報導
侯友宜昨日前往雲林出席國民黨部懇託會，對於副總統賴清德建議喊話稱應該要籌組醫療小組，侯友宜則反批賴清德「搞不清楚狀況」，更稱司法是現在政府的，並請賴清德交待檢方趕快釐清楚，勿枉勿縱，這才是最重要。
陳建仁受訪說，台灣是一個法治國家，需要尊重司法調查的獨立性，這個案件已經進入司法調查程序，尊重司法調查的結果，也希望儘速釐清這些孩子是否有被餵食藥物的情況，此外教育部也一再地提醒新北市府好好地處理這件事情，衛福部也很快地就設立了家長服務的專線，提供免費的醫療服務和檢驗。
陳建仁表示，希望新北市府能夠負起責任來，好好地把這件事情釐清，很多的家長對於新北市府的處理狀況仍然有所疑慮和不解，所以希望侯友宜能夠勇於負責、積極處理，讓新北的孩子都能夠平安快樂成長。