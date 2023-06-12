拓展新南向市場　兆豐銀泰國子行現金增值10億泰銖

近幾年兆豐金融控股公司積極佈局東南亞市場，旗下的兆豐銀行在4月與資誠聯合會計師事務所共同舉辦「泰國PCB產業供應鏈新局勢，擘建泰國製造版圖」研討會，分享近年台商進入泰國市場重點注意事項、印刷電路板(PCB)產業動態及服務等實務資訊，協助台資企業客戶因應新局。除此之外，兆豐銀董事會於六月通過，以每股面額10泰銖全數認購泰國子公司(兆豐國際商業銀行大眾股份有限公司，簡稱泰國子行)現金增資股票1億股，總金額10億泰銖，以協助其擴大各項業務發展，提升資本適足率，深耕泰國當地市場。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，兆豐銀泰國子行成立已逾76年，為在泰國唯一開業營運的台資銀行，目前在泰國共有曼谷總行及春武里、挽那、萬磅、羅勇四家分行，近年來泰國子行業務成長顯著，在兆豐銀海外據點中表現亮眼。
兆豐銀行近年積極以實際行動力挺台商、支持政府新南向政策，在新南向國家佈局完整，於柬埔寨、越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共設有22處據點，柬埔寨大金歐支行甫於今年3月開業，為兆豐海外第39個據點，共同掌握產業鏈重組商機。
而泰國子行深耕泰國多年，與台商、華僑及當地企業均維持良好的往來關係，提供客戶全方位的一站式服務，並根據客戶需要協助當地考察、選址設廠，提供客製化融資額度與金流規劃，歷年來已成功協助許多台商在泰國發展茁壯，多次榮獲財團法人海外信用保證基金「送保件數及融資金額特優與優等獎」殊榮。